Задолжавший химзавод в Самарканде продадут иностранной компании

Согласно предварительному договору, компания Ferkensco Management Limited инвестирует в проект не менее $200 млн и купит по "нулевой" стоимости 100% акций "Самаркандкимё". Будет создано более 500 рабочих мест для узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Компания с головным офисом на Кипре Ferkensco Management Limited создаст новый химический комплекс на базе ОАО "Самаркандкимё", следует из постановления Кабмина.

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Отмечается, что переговоры велись еще с мая 2019 года. Летом стали известны основные детали сделки, которые получили одобрение правительства.

Согласно предварительному договору, компания Ferkensco Management Limited инвестирует в проект не менее $200 млн и купит по "нулевой" стоимости 100% акций "Самаркандкимё". Планируется создать более 500 рабочих мест.

В дальнейшем новый комплекс будет производить удобрения (около 600 тыс. тонн), в частности, моноаммонийфосфата (300 тыс. тонн) и комплексных минеральных удобрений NPK (300 тыс. тонн).

Объект планируют ввести в строй до 1 июля 2023 года.