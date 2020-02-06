19:15 06 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск

Сколько в Узбекистане безработных — данные Минтруда

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
Получить короткую ссылку
6911
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1288/70/12887093.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200206/13407494/Skolko-v-Uzbekistane-bezrabotnykh--dannye-Mintruda.html

Республиканский научный центр занятости населения и охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений в декабре провел социологический опрос в 108 городах и районах республики. 

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В трудоустройстве на конец 2019 года нуждались 1,33 миллиона жителей Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений республики. 

При этом уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15%, уровень женской безработицы — 12,8%.

Люди на улице. Узбекистан
© Flickr / Luciano
Госкомстат рассказал, в каких регионах страны меньше всего работы
Экономически активных узбекистанцев — чуть более 19 миллионов человек, что на 0,9% больше, чем в 2018-v. Занятых в официальном секторе стало больше на 3,7%: по сравнению с 2018 годом — их 5,7 миллиона.

Занятость в неформальном секторе (без учета трудовых мигрантов) составила 5,37 миллиона человек. 

В районные и городские центры по трудоустройству в прошлом году обратилось 773,4 тысячи граждан (из них чуть более 218 тысяч человек — в возрасте до 30 лет). Было трудоустроено 356,9 тысячи человек, 263,2 тысячи привлечены к общественным работам. Еще 36,7 тысячи человек направлены на профессиональную подготовку.

Пособие по безработице получают 57,8 тысячи жителей страны.

Данные были собраны Республиканским научным центром занятости населения и охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений в ходе социологического опроса, проведенного в декабре в 108 городах и районах республики. 

Теги:
Экономика, Министерство занятости и трудовых отношений, служба занятости, Труд, безработица, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Боб Марли
Одна любовь: 75 лет со дня рождения Боба Марли - фотолента
Гаспарян: Закономерный провал импичмента Трампа
Гаспарян: демократы обеспечили Трампу победу на выборах — видео
Демографические данные на январь 2020 года
Население Узбекистана: рождаемость, миграция и число браков

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться