Сколько в Узбекистане безработных — данные Минтруда

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В трудоустройстве на конец 2019 года нуждались 1,33 миллиона жителей Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений республики.
При этом уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15%, уровень женской безработицы — 12,8%.
Занятость в неформальном секторе (без учета трудовых мигрантов) составила 5,37 миллиона человек.
В районные и городские центры по трудоустройству в прошлом году обратилось 773,4 тысячи граждан (из них чуть более 218 тысяч человек — в возрасте до 30 лет). Было трудоустроено 356,9 тысячи человек, 263,2 тысячи привлечены к общественным работам. Еще 36,7 тысячи человек направлены на профессиональную подготовку.
Пособие по безработице получают 57,8 тысячи жителей страны.
Данные были собраны Республиканским научным центром занятости населения и охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений в ходе социологического опроса, проведенного в декабре в 108 городах и районах республики.