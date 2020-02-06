Сколько в Узбекистане безработных — данные Минтруда

Республиканский научный центр занятости населения и охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений в декабре провел социологический опрос в 108 городах и районах республики.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В трудоустройстве на конец 2019 года нуждались 1,33 миллиона жителей Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений республики.

При этом уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15%, уровень женской безработицы — 12,8%.

Экономически активных узбекистанцев — чуть более 19 миллионов человек, что на 0,9% больше, чем в 2018-v. Занятых в официальном секторе стало больше на 3,7%: по сравнению с 2018 годом — их 5,7 миллиона.

Занятость в неформальном секторе (без учета трудовых мигрантов) составила 5,37 миллиона человек.

В районные и городские центры по трудоустройству в прошлом году обратилось 773,4 тысячи граждан (из них чуть более 218 тысяч человек — в возрасте до 30 лет). Было трудоустроено 356,9 тысячи человек, 263,2 тысячи привлечены к общественным работам. Еще 36,7 тысячи человек направлены на профессиональную подготовку.

Пособие по безработице получают 57,8 тысячи жителей страны.

Данные были собраны Республиканским научным центром занятости населения и охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений в ходе социологического опроса, проведенного в декабре в 108 городах и районах республики.