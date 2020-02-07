США: поправку Джексона-Вэника для Узбекистана могут отменить

Глава американской дипмиссии согласился, что эта поправка является "пережитком прошлого" и сегодня свобода эмиграции существует в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 7 фев - Sputnik. Власти США увязывают отмену поправки Джексона-Вэника для Узбекистана с вступлением республики во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил в четверг американский посол в стране Дэниел Розенблюм, информируют "Газета.уз".

"Конгресс отменит законодательство, если эта страна является членом Всемирной торговой организации", - сказал Розенблюм, отвечая на вопрос, почему США не отменяют действие поправки Джексона-Вэника в отношении Узбекистана, говорится в сообщении.

Глава американской дипмиссии согласился, что эта поправка является "пережитком прошлого" и сегодня свобода эмиграции существует в Узбекистане.

"Это еще одна причина, по которой Узбекистану следует настойчиво добиваться членства в ВТО", - добавил Розенблюм.

Напомним, поправка Джексона-Вэника была принята конгрессом в 1974 году и вводила ограничения на торговлю с СССР. Причиной принятия поправки стало отсутствие в Советском Союзе свободы эмиграции. Сейчас поправка формально продолжает действовать в отношении Узбекистана.

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Госсекретарь США Майк Помпео завершил свой многодневный вояж по странам бывшего Союза. За несколько дней он побывал в Киеве, Минске, Нур-Султане и Ташкенте, где провел встречи с главами государств, передавая им "привет от Дональда Трампа".

Завершил свой вояж Майк Помпео в Ташкенте, где состоялся саммит "C5+1" с участием министров иностранных дел всех пяти государств Центральной Азии. В ходе визита в Узбекистан Помпео провел переговоры со своим узбекским коллегой, а также был принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.