От Минска до Ташкента: о чем говорил и что обещал Помпео странам СНГ

Госсекретарь США Майк Помпео завершил свой многодневный вояж по странам бывшего Союза. За несколько дней он побывал в Киеве, Минске, Нур-Султане и Ташкенте, где провел встречи с главами государств, передавая им "привет от Дональда Трампа".

Начал Помпео свое путешествие с Украины, где провел переговоры с Владимиром Зеленским и неоднократно высказывал ему слова поддержки. Впрочем, каких-то конкретных мер помощи Киеву озвучено не было.

А вот в Беларуси Госсекретарь был щедр и на шутки, и на обещания. К примеру, Помпео заявил, что США готовы полностью обеспечить республику нефтью. Правда, каким образом, за счет чего и на каких условиях это будет сделано, не уточняется.

Затем глава внешнеполитического ведомства США прибыл в Казахстан, где на встречах с руководством страны всячески пытался продемонстрировать поддержку Вашингтона, недвусмысленно намекая на "излишне тесные связи" Нур-Султана с Москвой, которые якобы негативно отражаются на суверенитете центральноазиатской республики.

Завершил свой вояж Майк Помпео в Ташкенте, где состоялся саммит C5+1 с участием министров иностранных дел всех пяти государств Центральной Азии. В ходе визита в Узбекистан Помпео провел переговоры со своим узбекским коллегой, а также был принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встреч обсуждались вопросы региональной безопасности, в том числе связанные с обстановкой в Афганистане. При этом Вашингтон готов выделить до 1 миллиона долларов на технические нюансы реализации в Узбекистане финансовых реформ.

О самых заметных событиях и заявлениях во время вояжа Госсекретаря США по странам постсоветского пространства смотрите в нашем видео.