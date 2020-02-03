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От Минска до Ташкента: о чем говорил и что обещал Помпео странам СНГ

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Ruptly / Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200203/13381442.html

Госсекретарь США Майк Помпео завершил свой многодневный вояж по странам бывшего Союза. За несколько дней он побывал в Киеве, Минске, Нур-Султане и Ташкенте, где провел встречи с главами государств, передавая им "привет от Дональда Трампа".

Начал Помпео свое путешествие с Украины, где провел переговоры с Владимиром Зеленским и неоднократно высказывал ему слова поддержки. Впрочем, каких-то конкретных мер помощи Киеву озвучено не было.

Андрей Казанцев
Sputnik / Александр Натрускин
Казанцев объяснил цели визита Помпео в Узбекистан
А вот в Беларуси Госсекретарь был щедр и на шутки, и на обещания. К примеру, Помпео заявил, что США готовы полностью обеспечить республику нефтью. Правда, каким образом, за счет чего и на каких условиях это будет сделано, не уточняется.

Затем глава внешнеполитического ведомства США прибыл в Казахстан, где на встречах с руководством страны всячески пытался продемонстрировать поддержку Вашингтона, недвусмысленно намекая на "излишне тесные связи" Нур-Султана с Москвой, которые якобы негативно отражаются на суверенитете центральноазиатской республики.

Завершил свой вояж Майк Помпео в Ташкенте, где состоялся саммит C5+1 с участием министров иностранных дел всех пяти государств Центральной Азии. В ходе визита в Узбекистан Помпео провел переговоры со своим узбекским коллегой, а также был принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. 

Эксперт Игорь Николайчук
© Sputnik / Алексей Тихомиров
Николайчук о визите Помпео в Узбекистан и новой политике Трампа в ЦА
В ходе встреч обсуждались вопросы региональной безопасности, в том числе связанные с обстановкой в Афганистане. При этом Вашингтон готов выделить до 1 миллиона долларов на технические нюансы реализации в Узбекистане финансовых реформ.

О самых заметных событиях и заявлениях во время вояжа Госсекретаря США по странам постсоветского пространства смотрите в нашем видео.




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