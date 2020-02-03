От Минска до Ташкента: о чем говорил и что обещал Помпео странам СНГ

Начал Помпео свое путешествие с Украины, где провел переговоры с Владимиром Зеленским и неоднократно высказывал ему слова поддержки. Впрочем, каких-то конкретных мер помощи Киеву озвучено не было.
Затем глава внешнеполитического ведомства США прибыл в Казахстан, где на встречах с руководством страны всячески пытался продемонстрировать поддержку Вашингтона, недвусмысленно намекая на "излишне тесные связи" Нур-Султана с Москвой, которые якобы негативно отражаются на суверенитете центральноазиатской республики.
Завершил свой вояж Майк Помпео в Ташкенте, где состоялся саммит C5+1 с участием министров иностранных дел всех пяти государств Центральной Азии. В ходе визита в Узбекистан Помпео провел переговоры со своим узбекским коллегой, а также был принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.
О самых заметных событиях и заявлениях во время вояжа Госсекретаря США по странам постсоветского пространства смотрите в нашем видео.