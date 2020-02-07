В 2019 году узбекистанцам выделено почти 8 трлн ипотечных кредитов

В 2019 году из общего объема выделенных ипотечных кредитов 96,5% (7,7 трлн сумов) направлены на первичный рынок, 3,5% (265 млрд сумов) – на вторичный.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В 2019 году со стороны коммерческих банков физическим лицам выделено ипотечных кредитов на сумму 7,9 трлн сумов - рост по сравнению с 2018 годом составил 66,6% или 3,2 трлн сумов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

В течение этого периода самый высокий рост показателей ипотечного кредитования наблюдался в городе Ташкент (960 млрд сумов), а также Ташкентской (535), Джизакской (304) областях и Республике Каракалпакстан (283 млрд сумов).

В 2019 году из общего объема выделенных ипотечных кредитов 96,5% (7,7 трлн сумов) направлены на первичный рынок, 3,5% (265 млрд сумов) – на вторичный.

Доля кредитов, выделенных на льготной основе (в рамках ставки рефинансирования), составила 83,2% (6,6 трлн сумов), выделенных по рыночным ставкам - 16,8% (1,3 трлн сумов).

Из ипотечных кредитов, предоставленных в 2019 году физическим лицам, 4,8 трлн сумов (61%) выделены за счет централизованных ресурсов, 3,1 трлн сумов (39%) - за счет ресурсов коммерческих банков, сообщает Центробанк Узбекистана.