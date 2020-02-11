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В "Микрокредитбанке" сменился председатель правления

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200211/13442324/V-Mikrokreditbanke-smenilsya-predsedatel-pravleniya.html

Пост председателя правления "Микрокредитбанка" занял Ориф Бутаев, который ранее был первым заместителем председателя "Узпромстройбанка".

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Председателем правления "Микрокредитбанка" назначен Ориф Бутаев, сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации.

До этого Бутаев работал первым заместителем председателя "Узпромстройбанка".

Председатель правления Микрокредитбанка Ориф Бутаев
ATB “Mikrokreditbank”
Председатель правления "Микрокредитбанка" Ориф Бутаев

Ориф Алибоевич Бутаев родился в 1983 году в Сурхандарьинской области. Окончил Ташкентский государственный экономический университет (2006) и Банковско-финансовую академию (2012). В 2018-2019 годах работал заместителем главы Центрального банка.

"Микрокредитбанк" был создан в 2006 году. Является одним из ведущих универсальных коммерческих банков республики.

Теги:
Узбекистан, кадровые перестановки, Микрокредитбанк, банки



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