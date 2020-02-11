В "Микрокредитбанке" сменился председатель правления

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С 1 апреля могут отменить прописку при покупке недвижимости в Ташкенте Планируется также отменить ставку госпошлины за нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимости в новостройках Ташкента и Ташкентской области для физических лиц, постоянно проживающих в Узбекистане и имеющих постоянную прописку в других регионах страны. 15

Компания UzAuto Motors запустила официальный бот для жалоб от населения Каждое обращение будет оперативно рассмотрено и в максимально короткие сроки предоставлена официальная информация по запросу. 54