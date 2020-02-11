В "Микрокредитбанке" сменился председатель правления

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Председателем правления "Микрокредитбанка" назначен Ориф Бутаев, сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации.
До этого Бутаев работал первым заместителем председателя "Узпромстройбанка".
Ориф Алибоевич Бутаев родился в 1983 году в Сурхандарьинской области. Окончил Ташкентский государственный экономический университет (2006) и Банковско-финансовую академию (2012). В 2018-2019 годах работал заместителем главы Центрального банка.
"Микрокредитбанк" был создан в 2006 году. Является одним из ведущих универсальных коммерческих банков республики.