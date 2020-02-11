Финансовые пирамиды: как защитить свои накопления и инвестиции

В Узбекистане продолжают процветать финансовые пирамиды. Доверчивые граждане отдают мошенникам свои деньги в надежде на сказочную прибыль. Но бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке.

Агентство по развитию рынка капитала раскрыло финансовую аферу канала Unique Finance Nasdaq и Telegram-группы NASDAQ UNIQUE FINANCE UZB, которые привлекали деньги граждан для инвестирования в ценные бумаги крупных международных компаний.

Проведенный агентством анализ выявил ряд признаков финансовой пирамиды. Более того, оказалось, что этот сайт использовался для обмана людей и в других странах.

Для повышения привлекательности финансовых пирамид, в том числе с использованием криптоактивов, и привлечения большого количества участников преступные группы используют элементы так называемого сетевого маркетинга и "Схемы Понци" — криминальной схемой по организации финансовой пирамиды, которая предусматривает выплату доходов более ранних инвесторов за счет средств, полученных от новых инвесторов.

Схема может выглядеть как вполне прибыльная, однако она обычно разрушается, как только приток средств от новых инвесторов становится недостаточным для осуществления выплат старым.

Итак, каковы же признаки финансовых пирамид?

обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;

гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);

выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, внесенных другими вкладчиками ранее;

неопределенное местоположение компании, отсутствие лицензии и информации о финансовом положении организации;

отказ от финансовой ответственности и требование согласия участника на принятие всех рисков;

сомнительные или непонятные для обычного пользователя услуги/продукты (например, собственный виртуальный (цифровой) актив, автоматизированные боты);

предлагаются обучающие курсы (видеоматериалы) по основам предпринимательства или по другим темам;

высокие скидки на различные услуги (финансовые, туристические и так далее) за счет приобретения предлагаемого актива;

агрессивная реклама в СМИ и в Интернете.

В Узбекистане в соответствии со статьей 1881 Уголовного кодекса ("Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества") установлена уголовная ответственность за осуществление незаконной деятельности по схеме финансовых пирамид.

Кроме того, правилами осуществления розничной торговли определены особенности осуществления розничной торговли путем сетевого маркетинга.

При осуществлении сетевого маркетинга не допускается:

установление минимального количества товаров, которое должен приобрести сбытовой агент для заключения договора;

взимание платы в виде членского взноса;

установление требования о привлечении сбытовым агентом после заключения договора других сбытовых агентов.

В 2017 году в Узбекистане проходил громкий судебный процесс по делу Ахмада Турсунбаева — основателя крупнейшей в Узбекистане финансовой пирамиды, известного в народе как Ахмадбай или Ахмадбай Чиназский. В течение почти пяти лет он принимал у людей деньги, драгоценности, автомобили и прочее имущество, обещая ежемесячно выплачивать дивиденды и проценты по ставке 100 процентов годовых. Турсунбаев был задержан 15 июня 2016 года, и деятельность его пирамиды была прекращена.

Наиболее громким примером обмана населения на постсоветском пространстве стала проект-корпорация "МММ", основанная Сергеем Мавроди вместе с братом Вячеславом и супругой Мариной. Название компании представляло собой ничто иное, как аббревиатуру фамилий основателей. В 1994 году, устанавливая котировку своих ценных бумаг (билетов МММ, сертификатов и прочих эмитированных бумаг), организаторы этого проекта предлагали своим вкладчикам баснословную доходность, которая исчислялась несколькими тысячами процентов годовых. По разным оценкам, в этой пирамиде участвовало от 2 до 15 миллионов вкладчиков, а объем привлеченных средств оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов США.

Успех проекта "МММ" способствовал появлению целого ряда других финансовых пирамид, таких как "Хопёр-Инвест", "Русский дом "Селенга", "Властилина", "Тибет" и других.

Вспомним самые известные и самые масштабные в мире финансовые пирамиды.

Бостонская пирамида Чарльза Понци

Был организован выпуск ценных бумаг с доходностью 20% в месяц. За год было собрано порядка 50 миллионов долларов.

Португальская пирамида Доны Бранки

Вкладчикам банка была обещана доходность по депозитам в 10% за месяц. Система просуществовала 14 лет.

Двойной Шах

Преподаватель из Пакистана Саед Сибтул Хассан Шах распространил информацию о том, что секретная программа позволяет ему зарабатывать на торговле акциями на фондовом рынке. За полтора года было собрано около одного миллиарда долларов от почти 300 тысяч человек.

Липовые акции Лу Перлмана

Он создал несколько фиктивных фирм, которые ничего не делали, разместил акции этих фирм на бирже. Схема прибыльно просуществовала целых 20 лет. Держатели акций потеряли 300 миллионов долларов.

Европейский Королевский Клуб

Создатели организации Дамара Бертгес и Ханс Гунтер провозгласили целью содействие в развитии малого и среднего бизнеса. Продавали письма с удвоением вложенных средств за год. Схема раскрыта через два года. Общая сумма потерь вкладчиков превысила миллиард долларов.

Пирамида Бернарда Медоффа

Он создал инвестиционный фонд Madoff Investment Securities. Обещанная "скромная" доходность в размере 12-13% годовых превышала среднюю доходность по отрасли. Были привлечены средства трех миллионов вкладчиков и сотен юридических фирм на многие миллиарды долларов. Фонд спокойно существовал порядка 15 лет, долг составил более 65 миллиардов долларов.

Муравьиные фермы Ван Фэна

Китайский бизнесмен за 1,5 тысячи долларов предлагал вкладчикам коробку с "особыми" муравьями для выращивания в течении 90 дней. Каждые 14 месяцев компания выплачивала своим вкладчикам 450 долларов, что соответствовало годовой доходности в 32%. За два года было собрано два миллиарда долларов. Ван Фэна в итоге приговорили к смертной казни.