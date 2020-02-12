Сотовые операторы Узбекистана подключились к системе платежей Сбербанка

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Сбербанк подключил всех операторов мобильной связи Узбекистана к своей платежной системе, сообщили в пресс-службе российского банка.
Теперь клиенты Сбербанка могут оплачивать услуги связи компаний Ucell, Beeline Uzbekistan, UzMobile, UMS и Perfectum Mobile в любой точке мира. Пополнить баланс телефона можно как через Сбербанк Онлайн, так и через устройства самообслуживания. Все операции проводятся без комиссии.
Напомним, с декабря более 80% банкоматов Сбербанка в России обслуживают клиентов на узбекском и таджикском языках. Были переведены операции снятия наличных, проверки баланса и оплаты мобильной связи.
Также для узбекистанцев и таджикистанцев стала доступна на родных языках информация об использовании мобильного приложения "Сбербанк Онлайн", о работе с уведомлениями по картам, описание программы лояльности "Спасибо".
ПАО "Сбербанк" — крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы. Учредитель и основной акционер — Центральный банк РФ, которому принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция.