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Сбербанк России

Сотовые операторы Узбекистана подключились к системе платежей Сбербанка

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200212/13450833/Sotovye-operatory-Uzbekistana-podklyuchilis-k-sisteme-platezhej-Sberbanka.html

Российский банк намерен и дальше расширять свое присутствие и портфель услуг на международном рынке платежей.

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Сбербанк подключил всех операторов мобильной связи Узбекистана к своей платежной системе, сообщили в пресс-службе российского банка.

Теперь клиенты Сбербанка могут оплачивать услуги связи компаний Ucell, Beeline Uzbekistan, UzMobile, UMS и Perfectum Mobile в любой точке мира. Пополнить баланс телефона можно как через Сбербанк Онлайн, так и через устройства самообслуживания. Все операции проводятся без комиссии.

Здание Сбербанка России на улице Вавилова в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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"…Наши клиенты в приложении "Сбербанк Онлайн" могут легко и быстро пополнить баланс любого оператора мобильной связи Узбекистана... В декабре мы подключили операторов связи Республики Таджикистан, и в наших планах расширять свое присутствие и портфель услуг на международном рынке платежей", — цитирует пресс-служба директора дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка Кирилла Дмитриева.

Напомним, с декабря более 80% банкоматов Сбербанка в России обслуживают клиентов на узбекском и таджикском языках. Были переведены операции снятия наличных, проверки баланса и оплаты мобильной связи. 

Также для узбекистанцев и таджикистанцев стала доступна на родных языках информация об использовании мобильного приложения "Сбербанк Онлайн", о работе с уведомлениями по картам, описание программы лояльности "Спасибо".

ПАО "Сбербанк" — крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы. Учредитель и основной акционер — Центральный банк РФ, которому принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция.

Теги:
Россия, мобильный оператор, электронные платежи, платежная система, Экономика, Узбекистан, Сбербанк



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