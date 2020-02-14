Первый пошел: в России запустили серийное производство Ил-114-300 — видео

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В России приступили к сборке первого серийного самолета Ил-114-300. Изготовление отдельных отсеков фюзеляжа лайнера производится на площадке нижегородского авиазавода "Сокол", сообщает пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации" ("ОАК").
Все на предприятии "Сокол" изготовят семь отсеков самолета, которые затем будут переданы для окончательной сборки После этого они будут переданы для окончательной сборки в РСК "МиГ" в Луховицах. Работой над этой моделью самолета занимаются сразу несколько предприятий отрасли, в том числе "ВАСО" и "Авиастар-СП" в Воронеже и Ульяновске.
"В 2019 году мы инвестировали более 400 миллионов рублей в подготовку производства к исполнению программы Ил-114. Расширение производственных компетенций в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса – одна из ключевых задач, стоящих перед нашими предприятиями сегодня", — заявил Генеральный директор Корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
Самолеты этого класса предназначены для перевозок на региональных линиях. Ил-114-300 могут брать на борт до 60 пассажиров и осуществлять перелеты на расстояние до 1 тысячи километров.Ил-114 был разработан авиаконструкторами в 1980-е годы и выпускался на Ташкентском механическом заводе (бывший ТАПОиЧ). Всего было изготовлено 17 крылатых машин, семь лайнеров до 2018 года эксплуатировались "Узбекскими авиалиниями". В 2012 производство было прекращено в связи с перепрофилированием предприятия.