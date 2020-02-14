Первый пошел: в России запустили серийное производство Ил-114-300 — видео

Первый лайнер должен подняться в небо в 2020 году, а серийный выпуск Ил-114-300 будет начат с 2021 года. Ежегодно российские предприятия планируют собирать по 12 таких машин.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В России приступили к сборке первого серийного самолета Ил-114-300. Изготовление отдельных отсеков фюзеляжа лайнера производится на площадке нижегородского авиазавода "Сокол", сообщает пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации" ("ОАК").

Все на предприятии "Сокол" изготовят семь отсеков самолета, которые затем будут переданы для окончательной сборки После этого они будут переданы для окончательной сборки в РСК "МиГ" в Луховицах. Работой над этой моделью самолета занимаются сразу несколько предприятий отрасли, в том числе "ВАСО" и "Авиастар-СП" в Воронеже и Ульяновске.

"В 2019 году мы инвестировали более 400 миллионов рублей в подготовку производства к исполнению программы Ил-114. Расширение производственных компетенций в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса – одна из ключевых задач, стоящих перед нашими предприятиями сегодня", — заявил Генеральный директор Корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

Серийный Ил-114-300 будет оснащен новейшим навигационным оборудованием, который позволит использовать лайнер в особых метоусловиях. На стадии производства применены цифровые технологии бесчертежной сборки, что позволяет сразу нескольким предприятиям работать над этим проектом, получая всю необходимую техническую информацию.

Самолеты этого класса предназначены для перевозок на региональных линиях. Ил-114-300 могут брать на борт до 60 пассажиров и осуществлять перелеты на расстояние до 1 тысячи километров.

Ил-114 был разработан авиаконструкторами в 1980-е годы и выпускался на Ташкентском механическом заводе (бывший ТАПОиЧ). Всего было изготовлено 17 крылатых машин, семь лайнеров до 2018 года эксплуатировались "Узбекскими авиалиниями". В 2012 производство было прекращено в связи с перепрофилированием предприятия.

Президент России Владимир Путин в 2017 поручил проработать вопрос о возобновлении серийного выпуска перспективного регионального самолета на промышленных мощностях РФ. В ходе визита в Ташкент вице-премьера Дмитрия Рогозина, прошли переговоры о сотрудничестве в этом направлении. Москва также высказывала заинтересованность в приобретении оставшихся фюзеляжей лайнера для дальнейшего налаживания производства.