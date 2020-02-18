Арабская компания купила гостиницу "Чорсу" за 16,9 млрд сумов

Новый владелец обязан сохранять основной вид деятельности (гостиничные услуги) на протяжении 10 лет.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Частная инвестиционная компания из ОАЭ Ittihad International Investment LLC выкупила гостиницу "Чорсу" в Ташкенте за 16,9 миллиардов сумов. Аукцион длился около 10 часов.

"Покупатель должен будет вложить как минимум 25 миллионов в течение двух лет и создать 150 новых рабочих мест. Гостиница должна быть как минимум трехзвездночная", - говорится в сообщении.

Согласно информации, новый владелец обязан сохранять основной вид деятельности (гостиничные услуги) на протяжении 10 лет.

Напомним, гостиница "Чорсу" была выставлена на торги в сентябре 2019 года за миллион сумов стартовой цены.

Гостиницу "Чорсу" выставили на аукцион за 1 сум >>

В свое время бизнесмен Ахмет Демир не выполнил своих инвестиционных обязательств.

Еще 2 июля Ташкентский межрайонный суд по экономическим делам постановил расторгнуть контракт на покупку гостиницы.

Компания Demir Group приобрела здание гостиницы "Чорсу" по нулевой выкупной стоимости. По контракту, инвестиции в гостиницу должны были составить более 33 миллионов долларов.