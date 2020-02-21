В Узбекистане появится система мгновенных платежей "Анор"

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В Узбекистане запустят систему мгновенных платежей под названием "Анор", информирует Центральный банк Узбекистана.

"Данная система позволит в режиме реального времени круглосуточно осуществлять межбанковские переводы денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями", - говорится в сообщении.

Таким образом устраняется необходимость посещения банковского офиса, а поступившие на счет получателя через данную платежную систему денежные средства становятся доступными в момент их получения для дальнейшего проведения платежей.

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Тестирование данной системы, в которой участвует ряд коммерческих банков ("Хамкорбанк", "Трастбанк", "Ипотекабанк", "Туркистонбанк"), было начато в 2019 году.

В течение февраля-марта текущего года к пилотному проекту системы "Анор" планируется поэтапное подключение и остальных банков республики.