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В Узбекистане появится система мгновенных платежей "Анор"

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Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200221/13513534/V-Uzbekistane-poyavitsya-sistema-mgnovennykh-platezhey-Anor.html

Таким образом устраняется необходимость посещения банковского офиса. Подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. В Узбекистане запустят систему мгновенных платежей под названием "Анор", информирует Центральный банк Узбекистана.

"Данная система позволит в режиме реального времени круглосуточно осуществлять межбанковские переводы денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями", - говорится в сообщении.

Таким образом устраняется необходимость посещения банковского офиса, а поступившие на счет получателя через данную платежную систему денежные средства становятся доступными в момент их получения для дальнейшего проведения платежей.

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Тестирование данной системы, в которой участвует ряд коммерческих банков ("Хамкорбанк", "Трастбанк", "Ипотекабанк", "Туркистонбанк"), было начато в 2019 году.

В течение февраля-марта текущего года к пилотному проекту системы "Анор" планируется поэтапное подключение и остальных банков республики. 

Теги:
деньги, банки, банки, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, Узбекистан, платежная система



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