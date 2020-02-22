Кто оплатит "налог на Google" в Узбекистане — объяснение ГНК

ГНК РУз отреагировал на многочисленные мнения о введении НДС для иностранных IT-компаний, оказывающих электронные услуги потребителям на территории республики.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана дал разъяснения по вопросу введении налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги потребителям на территории республики.

НДС в размере 15% для иностранных юридических лиц, которые, находясь в своей стране, оказывают через интернет услуги физлицам в Узбекистане, предусмотрен новым Налоговым кодексом

"В средствах массой информации этот НДС называют "налогом на Google". Это лишь неофициальное название, закрепившееся в народе. Это не новый налог, а расширение сферы действия хорошо знакомого всем НДС", — отметили в комитете.

Нововведения никак не затрагивают налогообложение доходов этих иностранных компаний, заявили в ГНК.

"Они не являются плательщиками налога на прибыль в Узбекистане. Поэтому о двойном налогообложении по международным договорам здесь речи быть не может", — подчеркнули в комитете.

В ведомстве объяснили, что НДС как косвенный налог "будет, по сути, оплачивать потребитель", а иностранные компании, заложив в цену услуг НДС в размере 15%, "будут получать сумму налога от потребителей и направлять ее в бюджет Узбекистана".

"Один лишь факт оказания электронных услуг потребителям в Узбекистане не приводит к необходимости для иностранной компании регистрировать свое представительство или иную форму присутствия в республике", — говорится в публикации.

Вопрос открытия представительств в Узбекистане, учитывая специфику и расходы на их содержание, является для компаний "сугубо личным", отметили в ГНК.

В России "налог на Google" был введен с 1 января 2017 года. Соответствующий закон обязал иностранные цифровые компании в полном объеме уплачивать налог на добавленную стоимость от продажи пользователям на территории страны электронных товаров и услуг. Норма касается компаний, предоставляющих через интернет права на использование компьютерных программ, в том числе игр и баз данных, оказывающих услуги по размещению рекламы и объявлений, по поддержке электронных ресурсов, по использованию электронных книг, музыки, видео, по предоставлению доменов, по хостингу и так далее.