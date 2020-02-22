Кто оплатит "налог на Google" в Узбекистане — объяснение ГНК

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Государственный налоговый комитет (ГНК) Узбекистана дал разъяснения по вопросу введении налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги потребителям на территории республики.
"В средствах массой информации этот НДС называют "налогом на Google". Это лишь неофициальное название, закрепившееся в народе. Это не новый налог, а расширение сферы действия хорошо знакомого всем НДС", — отметили в комитете.
Нововведения никак не затрагивают налогообложение доходов этих иностранных компаний, заявили в ГНК.
"Они не являются плательщиками налога на прибыль в Узбекистане. Поэтому о двойном налогообложении по международным договорам здесь речи быть не может", — подчеркнули в комитете.
В ведомстве объяснили, что НДС как косвенный налог "будет, по сути, оплачивать потребитель", а иностранные компании, заложив в цену услуг НДС в размере 15%, "будут получать сумму налога от потребителей и направлять ее в бюджет Узбекистана".
"Один лишь факт оказания электронных услуг потребителям в Узбекистане не приводит к необходимости для иностранной компании регистрировать свое представительство или иную форму присутствия в республике", — говорится в публикации.
Вопрос открытия представительств в Узбекистане, учитывая специфику и расходы на их содержание, является для компаний "сугубо личным", отметили в ГНК.
В России "налог на Google" был введен с 1 января 2017 года. Соответствующий закон обязал иностранные цифровые компании в полном объеме уплачивать налог на добавленную стоимость от продажи пользователям на территории страны электронных товаров и услуг. Норма касается компаний, предоставляющих через интернет права на использование компьютерных программ, в том числе игр и баз данных, оказывающих услуги по размещению рекламы и объявлений, по поддержке электронных ресурсов, по использованию электронных книг, музыки, видео, по предоставлению доменов, по хостингу и так далее.