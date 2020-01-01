Что изменилось в Налоговом кодексе Узбекистана с 1 января

До 1 апреля 2020 года налогоплательщики обязаны разработать учетную политику в целях налогообложения на 2020 год.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. C 1 января 2020 года в Узбекистане вводится в действие Налоговый кодекс в новой редакции, сообщает Министерство финансов и Государственный налоговый комитет.

Взамен единого социального платежа вводится социальный налог, единого налогового платежа ─ налог с оборота, фиксированного налога — налог на доходы физических лиц в фиксированном размере, с распространением на их плательщиков ранее предоставленных законодательством льгот и особенностей исчисления, выведены из состава кодекса разделы про государственную пошлину, сборы за право продажи отдельных видов товаров (алкогольная продукция), которые будут предусмотрены в отдельном законе.

"До 1 апреля 2020 года налогоплательщики обязаны разработать учетную политику в целях налогообложения на 2020 год. Учетная политика в целях налогообложения определяется налогоплательщиком самостоятельно в произвольной форме и утверждается приказом руководителя", - говорится в сообщении.

Отменены специальные налоговые режимы для:

- рынков с переводом их на уплату общеустановленных налогов

- физических лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность с введением для них уплаты налога на доходы физических лиц

- сельскохозяйственных товаропроизводителей с переводом их на уплату общеустановленных налогов или налога с оборота

Индивидуальным предпринимателям предоставляется право выбора уплаты налога на доходы физических лиц на основе декларации, либо продолжать уплачивать налог в фиксированной сумме, которая с 2020 года в среднем снижается на 25%.

Новый Налоговый кодекс Узбекистана одобрен в первом чтении >>

С 1 января 2020 года хозяйствующие субъекты при реализации товаров (услуг) обязаны выставлять и принимать счета-фактуры в электронном виде. Налогоплательщики вправе свободно выбирать оператора электронных счетов-фактур по собственному желанию.

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