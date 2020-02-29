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Монеты и банкноты старого образца выводятся из обращения

Банкнот и монет станет меньше - ЦБ изымает из обращения устаревшие

Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200229/13569589/Banknot-i-monet-stanet-menshe---TsB-izymaet-iz-obrascheniya-ustarevshie.html

Старые монеты и банкноты можно обменять на находящиеся в обращении монеты и банкноты только в Главных территориальных управлениях Центрального банка. Сделать это можно до 1 января 2021 года.

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. Монеты и банкноты старого образца номиналом 25 сумов и менее будут изъяты из обращения с 1 марта 2020 года, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Старые монеты и банкноты можно обменять на находящиеся в обращении монеты и банкноты только в Главных территориальных управлениях Центрального банка. Сделать это можно до 1 января 2021 года.

При этом расчеты, исходя из требований клиентов и населения, осуществляются:

Эксперт Союза бонистов, член Центра изучения памятников бумажно-денежного обращения Роман Леонов
© Foto : Из личного архива Романа Леонова
Леонов: Узбекистан экономит бюджетные средства, заменяя банкноты монетами

- путем зачисления на счета банковской пластиковой карты (в полном объеме);

- путем обмена на монеты и банкноты, находящиеся в обращении;

- путем зачисления на соответствующие счета клиентов, на сберегательные счета граждан согласно их заявлениям;

- путем приема для оплаты коммунальных или других разовых платежей.

Напомним, постановление "Об утверждении Положения о порядке отзыва из обращения монет и банкнот номиналом 25 сумов и ниже", прошло государственную регистрацию в в Министерстве юстиции в сентябре прошлого года.

Согласно данному документу, монеты достоинством 1, 3, 5, 10, 20, 50 тийинов, 1, 5, 10, 25 сумов, а также банкноты старого образца (бумажные деньги) номиналом 1, 3, 5, 10, 25 сумов, введенные в оборот Центральным банком, с 1 марта 2020 года теряют силу в качестве законного средства оплаты.

Теги:
Узбекистан, банкнота, монеты, Центральный банк Республики Узбекистан



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