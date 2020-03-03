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Альфа-Банк

Российский Альфа-Банк организовал кредит для узбекского "Асака"

© Sputnik / Мария Девахина
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200303/13586910/Rossiyskiy-Alfa-Bank-organizoval-kredit-dlya-uzbekskogo-Asaka.html

Успех дебютной сделки демонстрирует значительный интерес инвесторов к качественным заемщикам узбекского рынка.

ТАШКЕНТ, 3  мар - Sputnik. Российский Альфа-Банк выступил организатором синдицированного кредита для узбекского банка Асака объемом 100 миллионов евро, сообщает пресс-служба.

"Средства выданы двумя траншами, на 12 и 18 месяцев. Спрос со стороны инвесторов значительно превысил текущую потребность заемщика в кредитовании и достиг 135 млн евро", - говорится в сообщении.

По словам директора корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андея Чулака, успех дебютной сделки демонстрирует значительный интерес инвесторов к качественным заемщикам узбекского рынка.

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"Привлеченные средства позволят банку "Асака" нарастить кредитный портфель, способствуя популяризации розничных финансовых услуг высокого качества, поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства, развитию стратегических отраслей экономики Узбекистана. Сделка открывает перед нами возможности для новых заимствований", — отметил заместитель председателя правления банка "Асака" Бобохон Абдуллаев.

Напомним, банк "Асака" создан в 1995 году. Филиалы банка расположены по всей республике.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, банки, банки



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