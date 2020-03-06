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Узбекистан и Саудовская Аравия подписали соглашения на $2 млрд

Узбекистан и Саудовская Аравия подписали соглашения на $2 млрд

Минэнерго
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200306/13611078/Uzbekistan-i-Saudovskaya-Araviya-podpisali-soglasheniya-na-2-mlrd.html

Стороны подписали соглашение о покупке электроэнергии (PPA) сроком на 25 лет общей стоимостью 1,2 миллиарда долларов в рамках строительства ТЭС.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана и саудовская энергетическая ACWA Power подписали соглашения на общую сумму 2 миллиарда долларов, сообщает Минэнерго.

"Стороны подписали соглашение о покупке электроэнергии (PPA) сроком на 25 лет общей стоимостью 1,2 миллиарда долларов в рамках строительства ТЭС мощностью 1,5 ГВт в Сырдарьинской области Узбекистана", - говорится в сообщении.

Также подписаны соглашение по строительству ветряной электростанции мощностью от 0,5 ГВт до 1 ГВт и стоимостью до 1 миллиарда долларов в Навоийской области и меморандум о взаимопонимании по развитию учебного центра для повышения технических навыков студентов, добавили в минэнерго. 

Напомним, в феврале в Министерстве финансов состоялась встреча с председателем правления компании ACWA Power (Саудовская Аравия) Мухаммедом Абунаяном.

Саудовская компания построит ветряные электростанции >>

В рамках встречи, зарубежный партнер отметил динамику развития торгово-экономических и инвестиционных отношений между Узбекистаном и Саудовской Аравией, а также укрепление политических связей, что благоприятно сказывается на интересе саудовских компаний к Узбекистану.

В частности, 26 сентября 2019-го Министерство энергетики Республики Узбекистан и ACWA Power подписали соглашения по основным условиям строительства в Узбекистане парогазовой турбины мощностью 1300-1500 МВт и ветряных электростанций мощностью 500 МВт.

Теги:
сотрудничество, энергетика, Минэнерго, Экономика, Саудовская Аравия, Саудовская Аравия, Узбекистан, Узбекистан, ТЭС



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