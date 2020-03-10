Кучкаров оценил влияние обвала цен на нефть на экономику Узбекистана

На совещании правительства республики, которое прошло накануне, было решено разработать меры по минимизации негативных последствий ситуации в мире на макроэкономическую стабильность в стране.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Падение цен на нефть пока нейтрально сказывается на национальной валюте Узбекистана, заявил вице-премьер по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности — министр экономики и промышленности республики Жамшид Кучкаров.

"Пока мы оцениваем влияние ситуации на международных товарных и финансовых рынках на обменный курс сума как нейтральное", — написал Кучкаров на свой странице в Twitter.

Он сообщил, что накануне на совещании правительства Узбекистана было решено разработать меры по минимизации негативных последствий ситуации в мире на макроэкономическую стабильность в стране.

"Масштаб влияния нестабильной ситуации на международных финансовых и товарных рынках на экономику Узбекистана зависит, прежде всего, от долгосрочных последствий этих колебаний", — отметил вице-премьер.

По его оценке, падение цен на газ в связи с падением цен на нефть и девальвация национальных валют некоторых стран окажут негативное влияние на экспортные доходы Узбекистана.

Кучкаров сообщил, что потери государственного бюджета из-за падения цен на газ будут полностью компенсированы высокими ценами на золото.

"В целом госбюджет способен полностью выполнить все свои обязательства", — добавил вице-премьер.

В понедельник к опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. По данным СМИ, Саудовская Аравия уже заявила о намерении увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.

Крупнейший индекс США Dow Jones пережил в понедельник самое сильное с 2008 года падение за один день — 7,79%. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник закрылись падением на 3-7%, основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%.