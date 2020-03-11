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Воспитатель детского дома №3 в микрорайоне Деревяницы Великого Новгорода помогает ребенку умываться.

В Узбекистане вырастут зарплаты работников детских садов

© Sputnik / Константин Чалабов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200311/13641768/V-Uzbekistane-vyrastut-zarplaty-rabotnikov-detskikh-sadov.html

Правительство республики приняло постановление о мерах по дальнейшему совершенствованию порядка оплаты труда работников системы государственного дошкольного образования.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В Узбекистане будут повышены зарплаты работников системы дошкольного образования. Правительство республики приняло соответствующее постановление 9 марта, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.

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Pixabay
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В соответствии с документом, с 1 апреля 2020 года районные (городские) отделы дошкольного образования, в зависимости от количества детских садов на данной территории, будут разделены на I, II и III группы, и на этой основе будет усовершенствован порядок оплаты труда работников системы дошкольного образования.

Постановлением также изменены размеры базовых тарифных ставок оплаты труда работников государственной системы дошкольного образования.

Напомним, в Узбекистане с 1 февраля размер заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий, пособий, а также материальной помощи малообеспеченным семьям был увеличен в 1,07 раза.

Теги:
Экономика, зарплата, детский сад, Узбекистан



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