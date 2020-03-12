Президент поручил экспортировать только готовую текстильную продукцию

Шавкат Мирзиёев ознакомился с действующими предприятиями в Хорезмской области и озвучил рекомендации по расширению их мощностей.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В ходе своего визита в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев побывал в свободной экономической зоне "Хазорасп". Об этом проинформировала пресс-служба главы республики.

На площадке СЭЗ реализуется 19 проектов на сумму более $306 млн, из них около $266 млн - прямые иностранные инвестиции. Здесь производятся сендвич-панели, моющие средства, автомобильные радиаторы, строительные материалы, трикотажные изделия, медицинские перчатки, обувь и другие товары. Работой обеспечены свыше 1100 человек.

Одним из флагманов свободной экономической зоны является иностранное предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "Develop Textile". Компания была введена в строй в январе текущего года на основе проекта стоимостью $13 млн. Здесь установлено современное оборудование из Германии, Турции, Китая, создано 760 рабочих мест.

Глава государства ознакомился с производственными процессами на предприятии и готовой продукцией. Побеседовал со специалистами и швеями.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью иностранного предприятия “Develop Textile” в СЭЗ "Хазорасп"

Президент отметил необходимость увеличить число таких современных компаний, чтобы полностью перерабатывать заготавливаемый в области хлопок-сырец и экспортировать только готовую продукцию.

В нынешнем году на территории СЭЗ "Хазорасп" намечено запустить еще 4 предприятия общей стоимостью более $26 млн и создать 488 рабочих мест.

Состоялась презентация инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в Хорезмской области. Глава государства дал соответствующие указания по ним.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью иностранного предприятия “Develop Textile” в СЭЗ "Хазорасп"

И сегодня же Шавкат Мирзиёев осмотрел современную теплицу общества с ограниченной ответственностью "Global Food Impeks" Янгиарыкского района.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев осмотрел современную теплицу общества с ограниченной ответственностью “Global Food Impeks” Янгиарыкского района

На первом этапе создана теплица на 10 гектарах. Раньше это была бесхозная земля с засоленной почвой. А теперь каждый гектар будет приносить в год $300-400 тыс дохода.

В январе собрали урожай помидоров и огурцов. За короткое время экспорт компании составил $480 тыс. До конца года намечено реализовать продукцию на $4-5 млн.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев осмотрел современную теплицу общества с ограниченной ответственностью “Global Food Impeks” Янгиарыкского района

В августе нынешнего года намечено ввести в строй второй этап проекта с созданием теплицы на 13 гектарах площадей. Выйдя на полную мощность, предприятие будет способно заготавливать в год 4 тысяч тонн помидоров и огурцов, а также выращивать клубнику, цветы и другую продукцию. Большая часть продукции пойдет на экспорт в соседние страны, Россию и Турцию.

"В сельском хозяйстве сформировался научный подход, новаторское видение. Это пример того как, работая по уму, можно получить большой доход. Необходимо увеличивать число таких современных теплиц, расширять их площадь до 100-200 гектаров. Появятся рабочие места, наладится экспорт," - отметил глава государства.

Даны поручения по локализации производства тепличных конструкций, налаживанию переработки продукции с учетом рыночного спроса.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев осмотрел современную теплицу общества с ограниченной ответственностью “Global Food Impeks” Янгиарыкского района

Также глава государства ознакомился с проектами по развитию плодоовощеводства, приусадебного хозяйства, животноводства и рыбоводства в Хорезмской области.