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Президент отправился в Хорезмскую область

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200312/13652199/Prezident-otpravilsya-v-Khorezmskuyu-oblast.html

В августе прошлого года Шавкат Мирзиёев раскритиковал хокима Хорезмской области Фархода Эрманова за снесенное жилье.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл в Хорезмскую область для ознакомления с ходом развития регионов и условиями жизни населения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, в августе прошлого года Шавкат Мирзиёев раскритиковал хокима Хорезмской области Фархода Эрманова за снесенное жилье. Также он заявил, что на компенсацию по сносам хокимияту области выделялись деньги из государственного бюджета.

Ичан-Кала вечером. Хива, Узбекистан
Sputnik / Мария Науменко
В одном из районов Хорезмской области создадут 187 проектов

А немногим раньше премьер-министр Абдулла Арипов прибыл в Ургенч для изучения проблемы сноса домов в районе Ашхабада.

Глава правительства побеседовал с населением, чтобы помочь решить проблемы. Также он провел совещание с руководством региона, главами министерств и ведомств. На нем было установлено, что хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов допустили в своей работе ряд непростительных ошибок.

Теги:
Хорезмская область, Самолет, Шавкат Мирзиёев, Президент



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