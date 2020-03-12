Президент отправился в Хорезмскую область

В августе прошлого года Шавкат Мирзиёев раскритиковал хокима Хорезмской области Фархода Эрманова за снесенное жилье.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл в Хорезмскую область для ознакомления с ходом развития регионов и условиями жизни населения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, в августе прошлого года Шавкат Мирзиёев раскритиковал хокима Хорезмской области Фархода Эрманова за снесенное жилье. Также он заявил, что на компенсацию по сносам хокимияту области выделялись деньги из государственного бюджета.

А немногим раньше премьер-министр Абдулла Арипов прибыл в Ургенч для изучения проблемы сноса домов в районе Ашхабада.

Глава правительства побеседовал с населением, чтобы помочь решить проблемы. Также он провел совещание с руководством региона, главами министерств и ведомств. На нем было установлено, что хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов допустили в своей работе ряд непростительных ошибок.