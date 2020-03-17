21:54 17 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Узбекская валюта - сум

ЦБ: от наличных в период карантина лучше отказаться

Sputnik
Экономика
Получить короткую ссылку
11 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200317/13700698/TsB-ot-nalichnykh-v-period-karantina-luchshe-otkazatsya.html

В условиях распространения вируса COVID-19 национальный регулятор посоветовал гражданам выбирать альтернативные способы оплаты.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Центральный банк Узбекистана порекомендовал свести к минимуму количество посещений банков для осуществления платежей.

Центральный банк Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
ЦБ примет меры по смягчению воздействия пандемии на экономику Узбекистана

Вместо этого гражданам стоит активно применять дистанционные банковские методы оплаты, включая интернет-банкинг, мобильные приложения банков и платежных систем.

ЦБ подчеркнул, что на время карантина самым безопасным способом оплаты является осуществление безконтактных платежей.

"Поэтому рекомендуется использовать банковские карты или альтернативные формы электронных платежей", - говорится в сообщении.

Число банкоматов в Узбекистане в скором времени превысит тысячу. Это создаст для граждан более благоприятные условия для осуществления валютных операций, отметили в ЦБ.

Кроме того, рекомендуется использовать мобильные приложения для удаленного обмена валюты.

"Граждане имеют круглосуточную возможность осуществления операций по обмену валюты через удаленные или автоматизированные банкоматы с помощью мобильных приложений без непосредственного обращения в банки", - информирует национальный регулятор.

Сообщается так же, что с 18 марта деятельность обменных пунктов коммерческих банков будет осуществляться в обычном рабочем режиме до 18.00.

В нерабочее время, в том числе в выходные и праздничные дни, валютные операции можно будет проводить через банкоматы или мобильные приложения.

Со всеми вопросами граждане Узбекистана могут обратиться по телефонам доверия коммерческих банков или в ЦБ по номеру 71 200-00-44.

Теги:
Узбекистан, коронавирус, безналичная оплата, Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекско-таджикские военные учения 2020
Терроризму — нет: как прошли учения спецназовцев Узбекистана и Таджикистана
Гаспарян: Радостных новостей ждать еще долго
Новости печальные, но главное — проверяйте информацию: Гаспарян о COVID-19
Карантин в Узбекистане
Карантин в Узбекистане: что надо знать каждому гражданину

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться