ЦБ: от наличных в период карантина лучше отказаться

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Центральный банк Узбекистана порекомендовал свести к минимуму количество посещений банков для осуществления платежей.

Вместо этого гражданам стоит активно применять дистанционные банковские методы оплаты, включая интернет-банкинг, мобильные приложения банков и платежных систем.

ЦБ подчеркнул, что на время карантина самым безопасным способом оплаты является осуществление безконтактных платежей.

"Поэтому рекомендуется использовать банковские карты или альтернативные формы электронных платежей", - говорится в сообщении.

Число банкоматов в Узбекистане в скором времени превысит тысячу. Это создаст для граждан более благоприятные условия для осуществления валютных операций, отметили в ЦБ.

Кроме того, рекомендуется использовать мобильные приложения для удаленного обмена валюты.

"Граждане имеют круглосуточную возможность осуществления операций по обмену валюты через удаленные или автоматизированные банкоматы с помощью мобильных приложений без непосредственного обращения в банки", - информирует национальный регулятор.

Сообщается так же, что с 18 марта деятельность обменных пунктов коммерческих банков будет осуществляться в обычном рабочем режиме до 18.00.

В нерабочее время, в том числе в выходные и праздничные дни, валютные операции можно будет проводить через банкоматы или мобильные приложения.

Со всеми вопросами граждане Узбекистана могут обратиться по телефонам доверия коммерческих банков или в ЦБ по номеру 71 200-00-44.