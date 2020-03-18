Как узбекская экономика будет противостоять коронавирусу — президент

Шавкат Мирзиёев обратился к народу Узбекистана в связи с эпидемией вируса COVID-19 в мире. Президент обсудил с членами правительства и главами регионов меры по противодействию этой угрозы, а также обозначил меры по поддержке экономики и финансового рынка.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание, посвященное мероприятиям по борьбе с распространением коронавируса в республике. Помимо санитарно-эпидемиологических мер президент распорядился оказать поддержку наиболее уязвимым секторам экономики.

Мирзиёев отметил, что вследствие резкого падения за последние две недели мировых цен на нефть (с 60 долларов до почти 30 долларов за баррель) могут сократиться поступления от экспорта нашего газа. Девальвация национальных валют наших основных зарубежных торговых партнеров уменьшит валютные поступления в нашу республику. Возможно также сокращение числа иностранных туристов и снижение поступлений от их обслуживания. Все это, конечно же, не может не повлиять на валовой внутренний продукт и объем экспорта", — констатировал глава государства.

В связи со сложившейся ситуацией он распорядился предоставить налоговые каникулы в туристической, транспортной, фармацевтической сферах, а также для предприятий легкой промышленности. Также президент поручил продлить сроки возврата кредитов и не вводить штрафы за просроченные задолженности.

Мирзиёев призвал, прежде всего, предупредить возникновение нестабильности на финансовом и сырьевом рынках, сохранить финансовую стабильность и не допустить роста цен на рынках.

"Следует обеспечить бесперебойную работу базовых и стратегически важных отраслей нашей экономики. Для этого необходимо будет принять адресные и конкретные меры в разрезе каждой отрасли, региона и предприятия. Одной из главных наших задач в центре будет поддержка местных бюджетов и населения. Весь наш народ должен быть уверен: мы ведем борьбу с коронавирусом на основе принципов прозрачности", — заявил в своем обращении президент Узбекистана. © Sputnik / Карантин в Узбекистане: что надо знать

Ранее в среду, 18 марта, глава государства провел телефонные разговоры с лидерами Казахстана и Туркменистана, в ходе беседы он обсудил с коллегами совместные действия по борьбе с коронавирусом. В своем обращении Мирзиёев заявил о наличии у республики всех необходимых продовольственных резервов и призвал население соблюдать все рекомендации и требования в связи с введенным режимом карантина.

По последним данным Минздрава Узбекистана, в стране подтверждены 18 случаев заражения COVID-19, около 6 тысяч человек помещены в профилактический карантин.