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ВБ выделит $500 млн на развитие сельского хозяйства в Узбекистане

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200321/13729771/VB-vydelit-500-mln-na-razvitie-selskogo-khozyaystva-v-Uzbekistane.html

Средства будут вложены, в частности, в модернизацию сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов и внедрение передовых разработок.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Всемирный банк выделит Узбекистану 500 миллионов долларов на реализацию проекта "Модернизации сельского хозяйства", сообщили в пресс-службе ВБ.

Деньги пойдут на модернизацию сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов республики, проведение прикладных исследований и внедрение передовых разработок, необходимых для развития отрасли.

Мужчина поливает грядку у себя в огороде
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Кроме того, фермеры и агропредприятия смогут получить консультации по различным вопросам сельского хозяйства, агрологистическим услугам и долгосрочным кредитам на развитие бизнеса.

"Это позволит улучшить качество и ассортимент производимой сельхозпродукции и увеличить присутствие местных производителей на внутреннем и внешнем рынках", — говорится в публикации.

По словам главы представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори, в сельском хозяйстве республики создается более 30% ВВП, в этой отрасли занято 27% всей рабочей силы (около 3,6 миллиона работников) и производится 25% всей экспортной выручки.

"Модернизация сектора приведет к созданию большего числа высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности, укреплению продовольственной безопасности и увеличению экспортных доходов страны", — заявил Мори.

Теги:
Узбекистан, Всемирный банк, Сельское хозяйство, Экономика



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