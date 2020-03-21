ВБ выделит $500 млн на развитие сельского хозяйства в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Всемирный банк выделит Узбекистану 500 миллионов долларов на реализацию проекта "Модернизации сельского хозяйства", сообщили в пресс-службе ВБ.
Деньги пойдут на модернизацию сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов республики, проведение прикладных исследований и внедрение передовых разработок, необходимых для развития отрасли.
"Это позволит улучшить качество и ассортимент производимой сельхозпродукции и увеличить присутствие местных производителей на внутреннем и внешнем рынках", — говорится в публикации.
По словам главы представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори, в сельском хозяйстве республики создается более 30% ВВП, в этой отрасли занято 27% всей рабочей силы (около 3,6 миллиона работников) и производится 25% всей экспортной выручки.
"Модернизация сектора приведет к созданию большего числа высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности, укреплению продовольственной безопасности и увеличению экспортных доходов страны", — заявил Мори.