Кредитные каникулы: ЦБ Узбекистана пошел навстречу заемщикам

Кредитным организациям рекомендуется в краткие сроки осуществить меры по созданию системы дистанционного рассмотрения обращений по вопросам отсрочки платежей по кредитам.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Узбекистане будет реализован ряд дополнительных мер по смягчению рисков, связанных с платежами по кредитам заемщиков, сообщает ЦБ.

"В целях смягчения рисков, связанных с платежами по кредитам заемщиков вследствие распространения коронавирусной инфекции, Центральным банком всем кредитным организациям рекомендованы новые правила", - говорится в информации.

Теперь на основании обращений заемщиков – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых негативно отразился введенный режим карантина, предоставят льготный период и, соответственно, продлят сроки конечных платежей по их кредитам до 1 октября 2020 года.

Также поручено не начислять штрафные санкции по отсроченным кредитным задолженностям и не направлять взыскание на залоговое обеспечение по кредиту.

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При этом кредитным организациям предоставлено право не изменять классификацию качества кредитов, условия которых были пересмотрены на основании вышеизложенных рекомендаций.

Кредитным организациям рекомендуется в краткие сроки осуществить меры по созданию системы дистанционного рассмотрения обращений по вопросам отсрочки платежей по кредитам.