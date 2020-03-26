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Менеджеры банка работают с клиентами

Кредитные каникулы: ЦБ Узбекистана пошел навстречу заемщикам

© Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (148)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200326/13767170/Kreditnye-kanikuly-TsB-Uzbekistana-poshel-navstrechu-zaemschikam.html

Кредитным организациям рекомендуется в краткие сроки осуществить меры по созданию системы дистанционного рассмотрения обращений по вопросам отсрочки платежей по кредитам.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Узбекистане будет реализован ряд дополнительных мер по смягчению рисков, связанных с платежами по кредитам заемщиков, сообщает ЦБ.

"В целях смягчения рисков, связанных с платежами по кредитам заемщиков вследствие распространения коронавирусной инфекции, Центральным банком всем кредитным организациям рекомендованы новые правила", - говорится в информации.

Теперь на основании обращений заемщиков – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых негативно отразился введенный режим карантина, предоставят льготный период и, соответственно, продлят сроки конечных платежей по их кредитам до 1 октября 2020 года.

Также поручено не начислять штрафные санкции по отсроченным кредитным задолженностям и не направлять взыскание на залоговое обеспечение по кредиту.

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При этом кредитным организациям предоставлено право не изменять классификацию качества кредитов, условия которых были пересмотрены на основании вышеизложенных рекомендаций.

Кредитным организациям рекомендуется в краткие сроки осуществить меры по созданию системы дистанционного рассмотрения обращений по вопросам отсрочки платежей по кредитам.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (148)
Теги:
Экономика, деньги, кредитная карта, кредитка, Кредит, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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