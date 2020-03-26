Узбекистанцам помогут оплатить часть ипотеки в связи с коронавирусом

Было решено предоставить льготный период и, соответственно, продлить сроки конечных платежей по их кредитам до 1 октября 2020 года.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Узбекистане часть первоначального взноса или процентов по ипотеке будет покрываться за счет Государственного бюджета, сообщает Минюст.

На основании обращений заемщиков – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых негативно отразился введенный режим карантина, было решено предоставить льготный период и, соответственно, продлить сроки конечных платежей по их кредитам до 1 октября 2020 года.

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Теперь заявления на получение субсидии будут подаваться гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, заявителя начнут оценивать по социальным критериям.

Также в районах (городах) организуют деятельность комиссий по отбору претендентов, которым выплачиваются субсидии на приобретение жилья и установлен порядок определения приобретаемого жилья, расчета субсидии по выделяемому ипотечному кредиту, оформления ипотечного кредита и выплаты субсидий.

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В целях обеспечения дистанцирования кредитным организациям рекомендуется в краткие сроки осуществить меры по созданию системы дистанционного рассмотрения обращений по вопросам отсрочки платежей по кредитам.