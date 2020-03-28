Узбекистан временно отменяет пошлины на некоторые импортные лекарства

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Узбекистане временно отменяют пошлины на ввоз из-за границы некоторых лекарственных средств. О принятии соответствующего постановления президента сообщили в Минюсте республики.

В соотвествии с документом, в период действия усиленного режима предупреждения распространения коронавирусной инфекции таможенные пошлины не будут взиматься в отношении необходимых лекарств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, а также сырья, материалов и субстанций, используемых в их производстве, перемещаемых через таможенную границу по перечню, предоставленному Министерством здравоохранения и Агентством по развитию фармацевтической отрасли.

Специальной республиканской комиссии по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в республике временно, в порядке исключения, предоставляются права:

на принятие решения о действии на срок до трех месяцев льгот по НДС на отдельные готовые лекарственные средства и изделия медицинского назначения, включенные в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, при импорте которых не распространяется льгота по НДС;

на уменьшение до нуля процентов ставок таможенных пошлин и акцизного налога на срок до трех месяцев при импорте отдельных видов товаров первой необходимости с формированием их перечня.

Напомним, усиленный режим предупреждения распространения коронавирусной инфекции действует на территории Узбекистана с 24 марта.

Первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В субботу число зараженных увеличилось до 104. Два человека, у которых был диагностирован коронавирус, скончались.

В мире, по последним данным ВОЗ, заражены уже более 509 тысяч человек, умерли свыше 23 тысяч.