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Первый пошел: с обновленного Южного вокзала отправился поезд в Бухару

В Узбекистане пассажирам вернули деньги почти за 90 тысяч ж/д билетов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (191)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200328/13793745/V-Uzbekistane-passazhiram-vernuli-dengi-pochti-za-90-tysyach-zhd-biletov.html

Деньги за неиспользованные билеты возвращают в полном объеме и без удержания процентов от их стоимости.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. За последние две недели в Узбекистане пассажирам вернули деньги почти за 90 тысяч билетов на поезда, сообщили в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари".

С 16 марта в республике из-за ситуации с распространением коронавируса временно приостановлено движение всех международных поездов, а с 24 марта составы не курсируют и на внутригосударственных маршрутах.

Южный вокзал Ташкента после реконструкции
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Деньги за железнодорожные билеты вернут наличными с доставкой на дом
"Деньги за неиспользованные билеты пассажирам возвращают в полном объеме и без удержания процентов от их стоимости. Только в период с 14 по 27 марта 2020 года были осуществлены операции по возврату билетов на бланках строгой отчетности (бумажных), а также электронных билетов: 13 114 билета — на международные направления, еще 73 807 — на местные направления. Процесс возврата продолжается и по сей день, в установленном порядке", — говорится в публикации на Telegram-канале "Узбекистон темир йуллари".

Также в компании рассказали, что после приостановки движения поездов все вагоны пассажирских составов, здания железнодорожных вокзалов и станций, билетных касс, объекты филиала по технической и технологической подготовке пассажирских поездов были тщательно продезинфицированы.

Первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В субботу число зараженных увеличилось до 104. Два человека, у которых был диагностирован коронавирус, скончались.

В мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, заражены уже более 509 тысяч человек, умерли свыше 23 тысяч.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (191)
Теги:
пассажиры, Узбекистон темир йуллари, Железная дорога, билет, Узбекистан



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