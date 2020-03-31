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Контейнерный поезд АО Узбекистон темир йуллари

Контейнерный поезд с экспортной продукцией Узбекистана отправился в Турцию

Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200331/13808674/Konteynernyy-poezd-s-eksportnoy-produktsiey-Uzbekistana-otpravilsya-v-Turtsiyu.html

Подобные грузоперевозки запланировано организовывать еженедельно в Россию, государства Европейского союза, Китай и другие страны.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" организовало отправку контейнерного поезда в Турецкую республику, сообщили в пресс-службе структуры.

Первая партия из 90 контейнеров экспортного груза акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" отправилась со станции Сергели (Ташкент). Маршрут пролегает по транзитному транскавказскому корридору "Баку - Тбилиси - Карс".

Грузовой состав на железнодорожном пути
© Sputnik / Виталий Аньков
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В компании подчеркивают, что подобные грузоперевозки запланировано организовывать еженедельно в Россию, государства Европейского союза, Китай и другие страны.

Участие в организации отправки груза принимают и логистические компании УП "Узбекжелдорэкспедиция" и АО "Узтемирйулконтейнер". Специалисты оказывают, в том числе, консультативную поддержку экспортерам и готовы к долгосрочному партнерству в плане перевозки грузов на железнодорожном транспорте. 

Отмечается, что при грузовой перевозке предприняты все необходимые профилактические меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Грузовые вагоны и контейнеры прошли тщательную обработку дезинфицирующими средствами.

Напомним, что Республиканская специальная комиссия ввела режим полной приостановки транспортного сообщения Узбекистана с другими странами из-за коронавируса.

В Минтрансе сообщили, что пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены. Однако это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

Теги:
Поезд, Узбекистан, Турция, Экспорт, Узбекистон темир йуллари



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