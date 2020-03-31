Контейнерный поезд с экспортной продукцией Узбекистана отправился в Турцию

Подобные грузоперевозки запланировано организовывать еженедельно в Россию, государства Европейского союза, Китай и другие страны.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" организовало отправку контейнерного поезда в Турецкую республику, сообщили в пресс-службе структуры.

Первая партия из 90 контейнеров экспортного груза акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" отправилась со станции Сергели (Ташкент). Маршрут пролегает по транзитному транскавказскому корридору "Баку - Тбилиси - Карс".

В компании подчеркивают, что подобные грузоперевозки запланировано организовывать еженедельно в Россию, государства Европейского союза, Китай и другие страны.

Участие в организации отправки груза принимают и логистические компании УП "Узбекжелдорэкспедиция" и АО "Узтемирйулконтейнер". Специалисты оказывают, в том числе, консультативную поддержку экспортерам и готовы к долгосрочному партнерству в плане перевозки грузов на железнодорожном транспорте.

Отмечается, что при грузовой перевозке предприняты все необходимые профилактические меры по нераспространению коронавирусной инфекции. Грузовые вагоны и контейнеры прошли тщательную обработку дезинфицирующими средствами.

Напомним, что Республиканская специальная комиссия ввела режим полной приостановки транспортного сообщения Узбекистана с другими странами из-за коронавируса.

В Минтрансе сообщили, что пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены. Однако это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.