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Все международное транспортное сообщение в Узбекистане приостановлено

АО "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (72)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200320/13720082/Rezhim-priostanovki-transportnogo-soobscheniya-v-Uzbekistane-deystvuet-do-30-aprelya.html

Пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены до 30 апреля.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Режим приостановки транспортного сообщения Узбекистана с другими странами из-за коронавируса действует до 30 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства транспорта.

"Решением Республиканской специальной комиссии пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены до 30 апреля", - сказал представитель Минтранса.

По его словам, данное ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

Напомним, по состоянию на утро 20 марта в Узбекистане выявлено 23 случая заражения COVID-19. 

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Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся 2,3 тысячи человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (72)
Теги:
Поезд, автобус, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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