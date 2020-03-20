Все международное транспортное сообщение в Узбекистане приостановлено

Пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены до 30 апреля.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Режим приостановки транспортного сообщения Узбекистана с другими странами из-за коронавируса действует до 30 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства транспорта.

"Решением Республиканской специальной комиссии пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям будут приостановлены до 30 апреля", - сказал представитель Минтранса.

По его словам, данное ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

Напомним, по состоянию на утро 20 марта в Узбекистане выявлено 23 случая заражения COVID-19.

Эксперт о коронавирусе в Узбекистане: населению нечего опасаться >>

Власти страны с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всех граждан по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся 2,3 тысячи человек.