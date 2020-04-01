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Акциз на алкоголь, бензин и газ в Узбекистане не будет повышаться

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200401/13817080/Aktsiz-na-alkogol-benzin-i-gaz-v-Uzbekistane-ne-budet-povyshatsya.html

Повышение ставок планировалось с 1 апреля в соответствии с законом о государственном бюджете на 2020-й.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Узбекистане акциз на алкоголь, бензин и газ не будет повышаться до конца года, информирует Министерство финансов республики.

"Действующие ставки акцизного налога на спирт, алкогольную продукцию, включая вина и пиво, а также акцизного налога при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа сохраняются до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Напомним, повышение ставок планировалось с 1 апреля в соответствии с законом о государственном бюджете на 2020-й.

В предыдущий раз ставки акцизного налога на производимую в республике алкогольную продукцию, спирт, пиво и табачные изделия повышались с 1 января 2017 года, в среднем — на 23%. Акцизы на импорт тогда не были изменены.

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С 1 марта 2020-го снижена стоимость привозного дизельного топлива.

Импортный бензин марки АИ-92 появился на заправках "Узбекнефтегаза" в декабре прошлого года. Изначально один литр стоил 6,1 тысячи сумов.

Теги:
Экономика, акцизы, цены, Газ, газ, алкоголь, Узбекистан, Узбекистан, бензин



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