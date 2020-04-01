Узбекистан примет участие во всемирной выставке экпортеров

Мероприятие состоится в онлайн-формате и продлится с апреля до конца 2020 года. По предварительным прогнозам, ее посетят до 10 миллионов пользователей.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Распространение пандемии затронуло всю мировую экономику. Внушительный удар нанес коронавирус и по развитию предпринимательства: перенесены на более поздний срок многие запланированные корпоративные встречи, изменился спрос на потребительских рынках, остановились глобальные партнерские процессы.

Своевременным стало решение международного бизнес-сообщества провести Всемирную онлайн-выставку Global Online Expo. Компании из Узбекистана также намерены участвовать на данной экспоплощадке.

Global Online Expo — это всемирная B2B онлайн-выставка, на которой десятки тысяч компаний из более чем 100 стран представляют свои товары и услуги, возможности и инновации.

Мероприятие продлится с апреля до конца 2020 года. По предварительным прогнозам, онлайн-площадку посетят до 10 миллионов пользователей.

Сейчас на сайте GlobalOnlineExpo.com больше 25 000 компаний из более чем 80 стран. У каждого государства - свой виртуальный павильон, в котором представлены производители и поставщики.

Узбекистан также демонстрирует свои товары и услуги и готов рассмотреть предложения по дальнейшему, в том числе международному, партнерству.

Напомним, вчера в Агентстве продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли сменился директор. По решению правительства республики, структуру возглавил Улугбек Мурадов.

А год назад прежний директор Агентства подписал с Российским экспортным центром соглашение в сфере комплексной поддержки российско-узбекских внешнеэкономических проектов.

Документ предусматривает сотрудничество в области расширения взаимовыгодного товаро-экономического и научно-технического взаимодействия.