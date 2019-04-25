РЭЦ организовал деловую миссию российского бизнеса в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. Сегодня, на полях Expo-Russia-2019 было подписано соглашение между Российским экспортным центром и Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли республики Узбекистан в сфере комплексной поддержки российско-узбекских внешнеэкономических проектов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Документ был подписан главой РЭЦ Андреем Спленевым и директором Агентства Олимжоном Каюмовым.

В Ташкенте открылась выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019 >>

Данное соглашение предусматривает сотрудничество в области расширения взаимовыгодного товаро-экономического и научно-технического взаимодействия.

Речь идет о совместном проведении выставок, ярмарок, бизнес-миссий. Также будет налажен широкий обмен экономической, правовой информацией по всем направлениям сотрудничества для российско-таджикских проектов.

Помимо этого, на открытии форума было объявлено об организации на площадке офиса РЭЙ в Ташкенте совместного с торговым представительством России в Узбекистане Бюро по поддержке узбекской экспортной продукции в рамках развития Единой системы продвижения экспорта за рубеж.

"Это один из наших первоочередных проектов. В задачи интегрированной структуры будет входить содействие российским экспортерам и зарубежным покупателям российской продукции в подборе релевантных партнеров, финансовая и нефинансовая поддержка реализации совместных проектов бизнеса двух стран, устранение возникающих барьеров и создание комфортных условий для ведения бизнеса", - рассказал Андрей Слепнев.

Напомним, вчера открылась вторая по счету международная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отправил гостям выставки письмо с приветствием, где указал на то, что данная выставка - эффективная площадка для полезного обмена опытом.

Также выступили с приветственной речью глава Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов и первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

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11 российских компаний проведут встречи по интересам с возможными партнерами из Узбекистана и стран Центральной Азии. Мероприятие привлечет не только бизнесменов. Как заявляют организаторы, интересное для себя найдет почти каждый желающий.

Поклонники высоких технологий смогут посетить стенд виртуальной реальности или увидеть макет ракеты одного из российских ракетно-космических предприятий, ознакомиться с косметической продукцией, компаниями-производителями продуктов питания.