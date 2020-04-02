С начала марта цена на дизельное топливо снизилась второй раз

В компании отмечают, что дизельное топливо, реализуемое через сеть автозаправочных станций "Узбекнефтегаз", на 11,5% дешевле, чем то, которое реализуют иностранные компании.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. С 1 марта стоимость импортного дизельного топлива была снижена с 7 500 сумов до 7 300 сумов. С 3 апреля она снова понизится до 7 000 сумов, сообщили в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз".

В компании отмечают, что дизельное топливо, реализуемое через сеть автозаправочных станций "Узбекнефтегаз", на 11,5% дешевле, чем то, которое реализуют иностранные компании.

Для справки: потребители могут получить сведения об автозаправочных станциях, реализующих данные нефтепродукты, через Телеграм-канал @UNG_Petro_Bot.

Напомним, 30 марта 2020 года на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе впервые в истории страны было запущено производство экологически чистого и высококачественного дизельного топлива классов "Евро-4" и "Евро-5".

Дизельное топливо этих видов позволяет повышать производительность двигателя, снижать степень коррозии, уменьшать выбросы выхлопных газов и продлевать срок службы цилиндров.