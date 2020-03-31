Впервые в Узбекистане: Бухарский НПЗ начал выпускать дизтопливо стандарта "Евро-5"

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане впервые произведено дизельное топливо, соответствующее экологическим стандартам "Евро-4" и "Евро-5", сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

"Тридцатого марта 2020 года на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе впервые в истории страны было запущено производство экологически чистого и высококачественного дизельного топлива классов "Евро-4" и "Евро-5". Дизельное топливо этих видов позволяет повышать производительность двигателя, снижать степень коррозии, уменьшать выбросы выхлопных газов и продлевать срок службы цилиндров", — говорится в публикации на Telegram-канале компании.

Первоначальная мощность производства составит 100 тысяч тонн в год.

Запуск производства был осуществлен в результате замены катализатора установки гидроочистки газойля. Монтаж и пусконаладочные работы осуществлен совместно с французской компанией Axens.

Ранее качество нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива), производимых на заводе, соответствовало требованиям стандарта "Евро-2".

Напомним, на прошлой неделе в "Узбекнефтегазе" заявили, что в республике будут постепенно дешеветь разные марки бензина и дизельного топлива. Уже снизились цены на привозное дизтопливо и импортный бензин марки АИ-92.