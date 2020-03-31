22:13 31 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Нефтеперерабатывающий завод

Впервые в Узбекистане: Бухарский НПЗ начал выпускать дизтопливо стандарта "Евро-5"

© Sputnik / Евгений Самарин
Экономика
Получить короткую ссылку
105 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200331/13814073/V-Uzbekistane-zapustili-proizvodstvo-diztopliva-standartov-Evro-4-i-Evro-5.html

Ранее качество нефтепродуктов, производимых на заводе, соответствовало требованиям стандарта "Евро-2". 

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане впервые произведено дизельное топливо, соответствующее экологическим стандартам "Евро-4" и "Евро-5", сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

"Тридцатого марта 2020 года на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе впервые в истории страны было запущено производство экологически чистого и высококачественного дизельного топлива классов "Евро-4" и "Евро-5". Дизельное топливо этих видов позволяет повышать производительность двигателя, снижать степень коррозии, уменьшать выбросы выхлопных газов и продлевать срок службы цилиндров", — говорится в публикации на Telegram-канале компании.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент о нефтегазовой сфере: "Или вытащим из болота, или она будет тянуть вниз"
Первоначальная мощность производства составит 100 тысяч тонн в год.

Запуск производства был осуществлен в результате замены катализатора установки гидроочистки газойля. Монтаж и пусконаладочные работы осуществлен совместно с французской компанией Axens.

Ранее качество нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива), производимых на заводе, соответствовало требованиям стандарта "Евро-2". 

Напомним, на прошлой неделе в "Узбекнефтегазе" заявили, что в республике будут постепенно дешеветь разные марки бензина и дизельного топлива. Уже снизились цены на привозное дизтопливо и импортный бензин марки АИ-92.

Теги:
дизельное топливо, Узбекнефтегаз, Экономика, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как Узбекистан сражается с COVID-19: фоторепортаж из карантинной зоны
Работа правоохранительных органов в режиме карантина
В борьбе с убийцей-невидимкой: патрульные Ташкента против COVID-19 — видео
Запасы продовольствия на таможенных складах Узбекистана
Чем будут питаться узбекистанцы в карантин: продовольственный резерв

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться