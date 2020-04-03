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Линии электропередач.

В Узбекистане не планируется повышение цен на электроэнергию

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200403/13837722/V-Uzbekistane-ne-planiruetsya-povyshenie-tsen-na-elektroenergiyu.html

Наряду с другими принимаемыми мерами государственно-частное партнерство позволит обеспечить снижение себестоимости электроэнергии.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время не планируется повышение цен на электроэнергию, проинформировали в пресс-службе Минэнерго

"Государственно-частное партнерство позволит обеспечить снижение себестоимости электроэнергии и, как следствие, благоприятную тарифную политику в средне- и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Как показали первые шаги в данном направлении, ведущие международные компании, желающие построить и управлять частными электростанциями в республике, во главу угла в своих проектных предложениях ставят более низкие тарифы на электроэнергию по сравнению с теми, что действуют сегодня на государственных электростанциях.

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Напомним, ранее в Минэнерго рассказали о том, что в Узбекистане на производство электроэнергии в киловатт-час расходуется 403 сума, а население платит за 1 кВт порядка 295 сумов.

При этом для достижения устойчивого энергоснабжения страны к 2030 году, согласно прогнозам, объем производства электроэнергии необходимо практически удвоить. Если выработка электрической энергии в 2019 году составила 63,6 миллиарда кВт⋅ч, то к 2030 году эта цифра должна достичь 121 миллиарда кВт⋅ч.

Теги:
цены, электричество, Узбекистан, Узбекистан, Минэнерго



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