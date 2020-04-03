Присмотреться и решить: достаточно ли Ташкенту статуса наблюдателя в ЕАЭС

Узбекистан не удовлетворит статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, как и сам союз, считает руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik, Мария Науменко. На днях социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") Узбекистана на заседании фракции в Законодательной палате одобрила участие страны в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Вопрос об участии республики в союзе также будет рассмотрен во фракциях еще четырех зарегистрированных в стране партий, затем рабочая группа в парламенте вынесет вопрос на голосование.

В январе этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что вопрос участия республики в ЕАЭС должен быть всесторонне изучен в парламенте. В марте Кабинет министров республики сообщил, что правительство страны намерено внести на рассмотрение обеих палат Олий Мажлиса (парламента – Прим. ред.) предложение об участии страны в союзе в качестве наблюдателя.

"Статус наблюдателя, конечно, это движение вперед. Но вряд ли такое положение удовлетворяет ЕАЭС да и сам Узбекистан. У нас есть пример наблюдателя – Молдова. Фактически, это просто вывеска, которая за собой не имеет ничего общего, кроме участия президента Молдовы на заседаниях Высшего совета ЕЭК", — сказал Sputnik Притчин.

Эксперт считает, что Ташкент заинтересован стать полноправным участником организации даже больше, чем ЕАЭС.

"Для обеспечения экономического развития Узбекистану нужен доступ на рынки соседей, в первую очередь ключевых торговых партнеров, России и Казахстана. Они являются членами ЕАЭС, где Ташкент не может влиять на формирование таможенной политики, на какие-то внутренние регламенты", — пояснил собеседник агентства.

По мнению Притчина, статус наблюдателя не конечный, а промежуточный этап в отношениях Узбекистана и ЕАЭС, который необходим для взаимного изучения выгод и рисков.

Решение о вступлении в ЕАЭС — за президентом страны

В начале недели Кенгаш Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана (Совет Законодательной палаты парламента - Прим. ред.) создал рабочую группу по вопросу участия страны в Евразийском экономическом союзе. В нее вошли лидеры фракций всех пяти партий в палате и председатели комитетов.

"На данном этапе речь идет об изучении ситуации. Исходя из выводов и заключений рабочей группы, взвесив все "за" и "против", будет решено — присоединится Узбекистан как полноправный член или как наблюдатель", — заявил Sputnik руководитель рабочей группы, первый заместитель спикера нижней палаты Акмаль Саидов.

Парламентарий уточнил, что Законодательная палата Олий Мажлиса из-за карантина сейчас проводит заседания в формате видеоконференций в онлайн-режиме.

"Создание рабочей группы в парламенте, с одной стороны, можно трактовать как переход к более практическому присоединению Узбекистана к ЕАЭС. Но вес и влияние парламента в республике достаточно ограничены. В любом случае ключевые решения принимаются президентом", — считает Притчин.

При Администрации главы государства работают Центр стратегических исследований и Центр экономических исследований, которые непосредственно занимаются оценкой вопросов экономической целесообразности присоединения к Евразийскому экономическому союзу, обращает внимание эксперт. Кроме того, в политической системе страны есть и другие сильные институты, которые имеют свои аналитические структуры, среди них — Совет безопасности и Министерство иностранных дел.

Узбекистан изучает возможности внутри ЕАЭС

По неофициальным данным, в последнее время представители Узбекистана нередко стали присутствовать на встречах в рамках работы Евразийской экономической комиссии. Однако состав и уровень участников от узбекской стороны не разглашается.

"То, что представители Узбекистана присутствуют на подобных встречах, – это позитивный сигнал. Потому что в целом в Ташкенте достаточно низкий уровень понимания того, каким образом работает ЕАЭС институционально и какие возможности есть у республики внутри союза для продвижения своих интересов. Есть опасения, что Узбекистан потеряет свой суверенитет, хотя в реальности у каждого государства есть собственная квота в руководстве, как на политическом, так и техническом уровнях", — подчеркнул Притчин.

По информации пресс-службы ЕЭК, 17 марта представитель Узбекистана принимал участие в заседании Совета главных санитарных врачей стран ЕАЭС. Директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Игорь Гаевский сообщил Sputnik, что с февраля рабочие встречи санитарных врачей пяти стран проходят регулярно, и к ним присоединяется Узбекистан.

По мнению эксперта, те шаги, которые Узбекистан предпринимает в последнее время в сторону ЕАЭС – начало глобального переговорного процесса.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Впервые о возможном вступлении Узбекистана в ЕАЭС было заявлено осенью 2019 года. Тогда председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече со спикером Законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым сообщила, что президент республики Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к союзу.