Присмотреться и решить: достаточно ли Ташкенту статуса наблюдателя в ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik, Мария Науменко. На днях социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") Узбекистана на заседании фракции в Законодательной палате одобрила участие страны в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Вопрос об участии республики в союзе также будет рассмотрен во фракциях еще четырех зарегистрированных в стране партий, затем рабочая группа в парламенте вынесет вопрос на голосование.
В январе этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что вопрос участия республики в ЕАЭС должен быть всесторонне изучен в парламенте. В марте Кабинет министров республики сообщил, что правительство страны намерено внести на рассмотрение обеих палат Олий Мажлиса (парламента – Прим. ред.) предложение об участии страны в союзе в качестве наблюдателя.
"Статус наблюдателя, конечно, это движение вперед. Но вряд ли такое положение удовлетворяет ЕАЭС да и сам Узбекистан. У нас есть пример наблюдателя – Молдова. Фактически, это просто вывеска, которая за собой не имеет ничего общего, кроме участия президента Молдовы на заседаниях Высшего совета ЕЭК", — сказал Sputnik Притчин.
Эксперт считает, что Ташкент заинтересован стать полноправным участником организации даже больше, чем ЕАЭС.
По мнению Притчина, статус наблюдателя не конечный, а промежуточный этап в отношениях Узбекистана и ЕАЭС, который необходим для взаимного изучения выгод и рисков.
Решение о вступлении в ЕАЭС — за президентом страны
В начале недели Кенгаш Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана (Совет Законодательной палаты парламента - Прим. ред.) создал рабочую группу по вопросу участия страны в Евразийском экономическом союзе. В нее вошли лидеры фракций всех пяти партий в палате и председатели комитетов.
"На данном этапе речь идет об изучении ситуации. Исходя из выводов и заключений рабочей группы, взвесив все "за" и "против", будет решено — присоединится Узбекистан как полноправный член или как наблюдатель", — заявил Sputnik руководитель рабочей группы, первый заместитель спикера нижней палаты Акмаль Саидов.
Парламентарий уточнил, что Законодательная палата Олий Мажлиса из-за карантина сейчас проводит заседания в формате видеоконференций в онлайн-режиме.
При Администрации главы государства работают Центр стратегических исследований и Центр экономических исследований, которые непосредственно занимаются оценкой вопросов экономической целесообразности присоединения к Евразийскому экономическому союзу, обращает внимание эксперт. Кроме того, в политической системе страны есть и другие сильные институты, которые имеют свои аналитические структуры, среди них — Совет безопасности и Министерство иностранных дел.
Узбекистан изучает возможности внутри ЕАЭС
По неофициальным данным, в последнее время представители Узбекистана нередко стали присутствовать на встречах в рамках работы Евразийской экономической комиссии. Однако состав и уровень участников от узбекской стороны не разглашается.
"То, что представители Узбекистана присутствуют на подобных встречах, – это позитивный сигнал. Потому что в целом в Ташкенте достаточно низкий уровень понимания того, каким образом работает ЕАЭС институционально и какие возможности есть у республики внутри союза для продвижения своих интересов. Есть опасения, что Узбекистан потеряет свой суверенитет, хотя в реальности у каждого государства есть собственная квота в руководстве, как на политическом, так и техническом уровнях", — подчеркнул Притчин.
По мнению эксперта, те шаги, которые Узбекистан предпринимает в последнее время в сторону ЕАЭС – начало глобального переговорного процесса.
Впервые о возможном вступлении Узбекистана в ЕАЭС было заявлено осенью 2019 года. Тогда председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече со спикером Законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым сообщила, что президент республики Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к союзу.