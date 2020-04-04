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Овощи на Международной выставке Узбекистан на Шелковом пути

Сокровище под ногами, или Как не стать предателем земли

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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27120
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200404/13851750/Ogorod-nakormit-kazhdogo-ili-Kak-ne-stat-predatelem-zemli.html

Участники очередного заседания Международного пресс-клуба обсудили важность эффективного использования приусадебных участков.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В условиях пандемии огород — это настоящее сокровище: там можно выращивать овощи и фрукты как для своей семьи, так и на продажу. 

В Узбекистане на приусадебных участках площадью восемь-десять соток многие получают по три урожая в год, высаживая поочередно овощебахчевые культуры. Один день весны равнозначен нескольким дням осени. Поэтому сейчас особенно важно использовать имеющиеся земельные ресурсы.

Председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев
© Международный пресс-клуб.
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По данным Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств, сегодня около 4,5 миллиона граждан имеют свои личные приусадебные участки общей площадью более 435 тысяч гектаров. Благодаря им покрывается 90 процентов потребностей страны в плодоовощной продукции. В этом году по сравнению с прошлым посажено на 30 процентов больше овощей, урожай которых будет собран поздней осенью.

Как отметил на заседании Международного пресс-клуба заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов, свежая продукция — лук, редис, зелень, капуста и картофель ранних сортов — уже начала поступать на дехканские рынки. 

"Такие продукты высажены на 307 тысячах гектаров. По нашим расчетам, в апреле в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях будет собрано 50-60 тысяч тонн картофеля. Поэтому не стоит поддаваться панике, нет оснований для искусственного завышения цен", — сказал Хаитов.

В последние недели многие жители городов и сел высаживают деревья, кустарники, цветы. Только ленивые могут не воспользоваться созданными в последние годы условиями.

"Людей, которые имеют огород и возможности для полива, но не пользуются всем этим, я считаю предателями земли", — заявил Актам Хаитов.

В каждой из 7 788 махаллей, имеющих земельные участки, назначены заместители, которые помогают жителям облагораживать землю, развивают навыки предпринимательства. Они обходят все участки и выявляют пустующие земли. Экономическим стимулом к рациональному использованию является трехкратное увеличение размера земельного налога за неэффективно используемые участки.

В случае, если владелец участка действительно не имеет физической возможности для выращивания сельхозпродукции на своей земле, ему помогают с техникой и людьми. Таким образом, в стране предпринимаются системные меры для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Это позволяет Узбекистану обеспечивать собственную продовольственную безопасность.

Теги:
еда, продукты, доход, приусадебное хозяйство, Узбекистан, Экономика



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