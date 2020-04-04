В Узбекистане снизилось потребление электроэнергии

Сейчас в стране действует режим карантина: люди в основном сидят дома, деловая активность в компаниях и на производстве значительно уменьшилась.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Узбекистане с середины марта снизилось потребление электроэнергии, сообщили Sputnik Узбекистан в Министерстве энергетики республики.

"В период с 15 марта по настоящее время общее количество потребляемой электроэнергии в Ташкенте снизилось на 18%, а в целом по стране — на 6%. В стране действует режим карантина, и люди в основном находятся дома, что увеличивает объемы потребления электроэнергии в бытовом секторе. Снижение общего объема потребления электроэнергии связано со значительным уменьшением деловой активности в компаниях и на производстве, а также стабильно теплой погодой", — рассказали в министерстве.

Работа по обеспечению населения светом и газом идет непрерывно. Центральный аппарат Минэнерго из-за ситуации с распространением коронавируса в основном переведен на удаленный режим, координация всех звеньев, входящих в структуру, идет в режиме онлайн. При этом есть важные производственные объекты, на которых работа ведется по-прежнему — оффлайн. К примеру, в Кашкадарьинской области идет строительство завода GTL по производству синтетического жидкого топлива, сдача в эксплуатацию которого запланирована на этот год.

"Процесс работы обеспечен всеми необходимыми мерами безопасности с учетом сегодняшней ситуации с распространением коронавирусной инфекции", — заверили в Минэнерго.

Ранее в министерстве заявили, что в ближайшее время электроэнергия в Узбекистане не подорожает.