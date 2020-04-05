АБИИ выделит $385 млн на развитие системы водоснабжения в Бухарской области

Средства будут направлены на реализацию масштабного инфраструктурного проекта "Обеспечение питьевой водой и системами канализации Бухарской области". Его общая стоимость — 600 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил средства на реализацию первого этапа проекта по развитию систем водоснабжения и канализации в Бухарской области.

Объем инвестиций составил 385 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.

"Целью проекта является развитие устойчивой инфраструктуры водоснабжения и канализации в приоритетных районах Бухарской области, что в свою очередь позволит повысить уровень жизни населения и предпринимательскую активность в регионе", — говорится в заявлении ведомства.

Ожидается, что проект позволит улучшить условия жизни около 1,2 миллиона жителей Бухарской области.

Предполагается, что из них доступ к централизованному питьевому водоснабжению впервые получат 540 тысяч жителей региона, а доступ к централизованной системе канализации — 105 тысяч человек.

Второй этап реализации проекта подразумевает, что доступ к централизованной системе водоснабжения и канализации получат еще 620 тысяч граждан, и в итоге вся Бухарская область будет полностью обеспечена услугами питьевого водоснабжения, а все районные центры региона будут полностью охвачены доступом к централизованной системе канализации.

Общая стоимость двух этапов проекта составит порядка 600 миллионов долларов.

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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - международная финансовая организация, созданная в 2014 году, основными целями которой является содействие развитию и экономической интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона, а также стимулирование финансового сотрудничества и финансирование инфраструктурных проектов.

Узбекистан является членом АБИИ с момента его создания.