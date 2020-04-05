АБИИ выделит $385 млн на развитие системы водоснабжения в Бухарской области

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделил средства на реализацию первого этапа проекта по развитию систем водоснабжения и канализации в Бухарской области.
Объем инвестиций составил 385 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли республики.
"Целью проекта является развитие устойчивой инфраструктуры водоснабжения и канализации в приоритетных районах Бухарской области, что в свою очередь позволит повысить уровень жизни населения и предпринимательскую активность в регионе", — говорится в заявлении ведомства.
Ожидается, что проект позволит улучшить условия жизни около 1,2 миллиона жителей Бухарской области.
Предполагается, что из них доступ к централизованному питьевому водоснабжению впервые получат 540 тысяч жителей региона, а доступ к централизованной системе канализации — 105 тысяч человек.
Второй этап реализации проекта подразумевает, что доступ к централизованной системе водоснабжения и канализации получат еще 620 тысяч граждан, и в итоге вся Бухарская область будет полностью обеспечена услугами питьевого водоснабжения, а все районные центры региона будут полностью охвачены доступом к централизованной системе канализации.
Общая стоимость двух этапов проекта составит порядка 600 миллионов долларов.
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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - международная финансовая организация, созданная в 2014 году, основными целями которой является содействие развитию и экономической интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона, а также стимулирование финансового сотрудничества и финансирование инфраструктурных проектов.
Узбекистан является членом АБИИ с момента его создания.