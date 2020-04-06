14:04 06 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Сотрудник автозаправочной станции заправляет автомобиль клиента

Государство отказалось от регулирования цен на бензин марки АИ-80

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
Получить короткую ссылку
20610
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200406/13859849/Gosudarstvo-otkazalos-ot-regulirovaniya-tsen-na-benzin-marki-AI-80.html

Будут разработаны предложения о найме высококвалифицированных зарубежных экспертов и специалистов, в том числе, соотечественников за рубежом на предприятия нефтегазовой отрасли.

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. С 1 мая отменяется государственное регулирование розничных цен автомобильного бензина марки Аи-80 и дизельного топлива (в том числе марки ЭКО).

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.
© Sputnik / Евгений Одиноков
В Узбекистане подешевеет импортный бензин АИ-92

Реализация нефтеперерабатывающими заводами будет осуществляться исключительно через биржевые торги. Эти меры предусмотрены постановлением президента и призваны повысить финансовую устойчивость нефтегазовой отрасли.

В соответствии с документом, будет разработана "Дорожная карта" по улучшению операционной эффективности предприятий нефтегазовой отрасли.

На всех профильных предприятиях будет внедрена антикоррупционная система "комплаенс-контроля".

Будут разработаны предложения о найме высококвалифицированных зарубежных экспертов и специалистов, в том числе, соотечественников за рубежом на предприятия нефтегазовой отрасли.

Что влечет за собой изменение цен на нефть, газ и бензин для постсоветских стран >>

Лицензирование видов деятельности в нефтегазовой отрасли будет усовершенствовано и упрощено. Доля государства в уставных фондах АО "Узбекнефтегаз" и АО "Узкиёсаноат" будет увеличена.

Заправщик возвращает заправочный пистолет в слот
© Sputnik / Виталий Белоусов
Минюст напоминает: государство оплатит часть расходов на бензин

Напомним, в среду в Минфине пообещали до конца года не повышать акциз на алкоголь, бензин и газ.

"Действующие ставки акцизного налога на спирт, алкогольную продукцию, включая вина и пиво, а также акцизного налога при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа сохраняются до конца текущего года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Повышение ставок планировалось с 1 апреля в соответствии с законом о государственном бюджете на 2020-й.

Теги:
президент, Постановление, Узбекистан, государство, бензин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Любовь сильнее карантина и COVID-19 — фото влюбленных пар со всего мира
Бениссимо!: итальянцы пробуют узбекскую еду - видео
Бениссимо!: итальянцы пробуют узбекскую еду - видео
Вирусная благотворительность
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться