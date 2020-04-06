Государство отказалось от регулирования цен на бензин марки АИ-80

Будут разработаны предложения о найме высококвалифицированных зарубежных экспертов и специалистов, в том числе, соотечественников за рубежом на предприятия нефтегазовой отрасли.

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. С 1 мая отменяется государственное регулирование розничных цен автомобильного бензина марки Аи-80 и дизельного топлива (в том числе марки ЭКО).

Реализация нефтеперерабатывающими заводами будет осуществляться исключительно через биржевые торги. Эти меры предусмотрены постановлением президента и призваны повысить финансовую устойчивость нефтегазовой отрасли.

В соответствии с документом, будет разработана "Дорожная карта" по улучшению операционной эффективности предприятий нефтегазовой отрасли.

На всех профильных предприятиях будет внедрена антикоррупционная система "комплаенс-контроля".

Будут разработаны предложения о найме высококвалифицированных зарубежных экспертов и специалистов, в том числе, соотечественников за рубежом на предприятия нефтегазовой отрасли.

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Лицензирование видов деятельности в нефтегазовой отрасли будет усовершенствовано и упрощено. Доля государства в уставных фондах АО "Узбекнефтегаз" и АО "Узкиёсаноат" будет увеличена.

Напомним, в среду в Минфине пообещали до конца года не повышать акциз на алкоголь, бензин и газ.

"Действующие ставки акцизного налога на спирт, алкогольную продукцию, включая вина и пиво, а также акцизного налога при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа сохраняются до конца текущего года", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Повышение ставок планировалось с 1 апреля в соответствии с законом о государственном бюджете на 2020-й.