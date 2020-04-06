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Встреча в Министерстве инвестиций и внешней торговли

Узбекистан и Корея договорились помочь друг другу в преодолении кризиса

Пресс-служба МИВТ
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200406/13860479/Uzbekistan-i-Koreya-dogovorilis-pomoch-drug-drugu-v-preodolenii-krizisa.html

Шла речь об организации взаимодействия в целях минимизации рисков задержек в реализации крупных совместных инвестиционных проектов в сферах здравоохранения и фармацевтики, образования, развития сектора ИКТ.

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли состоялись онлайн переговоры с заместителем министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Пак Ги Ёном.

Говорили о том, как можно совместно смягчить негативное воздействие пандемии на экономику обеих стран. Обсудили и текущие договоренности по взаимовыгодному партнерству. 

В ходе онлайн переговоров шла речь также об организации взаимодействия в целях минимизации рисков задержек в реализации крупных совместных инвестиционных проектов в сферах здравоохранения и фармацевтики, образования, развития сектора ИКТ.

Подпись документов
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Отдельно затрагивались вопросы создания преференциальных условий для доступа национальных производителей на рынки двух стран и содействия корейской стороны в вопросах вступления Узбекистан в ВТО.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о продолжении консультаций посредством видеоконференции на регулярной основе в целях обсуждения дальнейших шагов по ускорению реализации совместных проектов и мероприятий с Республикой Корея.

Напомним, в конце 2019 года представители южнокорейских компаний Korea Energy Agency (KEA) и Korea Industrial Consulting Center (KICC) отметили о намерении Республики Корея выделять с 2020-го на безвозмездной основе грантовые средства в среднем по 200 тысяч долларов в год в рамках поддержки развития энергетической отрасли Узбекистана.

Тогда Минэнерго и корейские компании пришли к выводу о целесообразности разработки меморандума с указанием перечня направлений и перспективных проектов для дальнейшего сотрудничества, который планируется подписать до февраля 2020 года.

Теги:
министерство, Торговля, Инвестиции, Узбекистан, Южная Корея



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