Узбекистан и Корея договорились помочь друг другу в преодолении кризиса

Шла речь об организации взаимодействия в целях минимизации рисков задержек в реализации крупных совместных инвестиционных проектов в сферах здравоохранения и фармацевтики, образования, развития сектора ИКТ.

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли состоялись онлайн переговоры с заместителем министра торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Пак Ги Ёном.

Говорили о том, как можно совместно смягчить негативное воздействие пандемии на экономику обеих стран. Обсудили и текущие договоренности по взаимовыгодному партнерству.

В ходе онлайн переговоров шла речь также об организации взаимодействия в целях минимизации рисков задержек в реализации крупных совместных инвестиционных проектов в сферах здравоохранения и фармацевтики, образования, развития сектора ИКТ.

Отдельно затрагивались вопросы создания преференциальных условий для доступа национальных производителей на рынки двух стран и содействия корейской стороны в вопросах вступления Узбекистан в ВТО.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о продолжении консультаций посредством видеоконференции на регулярной основе в целях обсуждения дальнейших шагов по ускорению реализации совместных проектов и мероприятий с Республикой Корея.

Напомним, в конце 2019 года представители южнокорейских компаний Korea Energy Agency (KEA) и Korea Industrial Consulting Center (KICC) отметили о намерении Республики Корея выделять с 2020-го на безвозмездной основе грантовые средства в среднем по 200 тысяч долларов в год в рамках поддержки развития энергетической отрасли Узбекистана.

Тогда Минэнерго и корейские компании пришли к выводу о целесообразности разработки меморандума с указанием перечня направлений и перспективных проектов для дальнейшего сотрудничества, который планируется подписать до февраля 2020 года.