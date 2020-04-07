Антимонопольный комитет призвал бизнес к разработке антикризисных мер

Специалисты предлагают варианты по снижению стоимости ввозимого сырья, материалов, аксессуаров и комплектующих, используемых субъектами малого предпринимательства для производства продукции.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Для того чтобы смягчить экономический фон для предпринимателей в период пандемии, Антимонопольный комитет совместно с профильными министерствами и ведомствами разрабатывают комплекс специальных предложений.

Специалисты предлагают варианты по снижению стоимости ввозимого сырья, материалов, аксессуаров и комплектующих, используемых субъектами малого предпринимательства для производства продукции, в том числе за счет снижения ставок таможенных пошлин и упрощения нетарифного регулирования (сертификации и других документов технического регулирования).

К активному взаимодействию призывают и тех, для кого эти меры станут спасительными - предпринимателей и бизнесменов.

Инициативы и предложения по вышеобозначенным вопросам с указанием обоснований и целесообразности можно отправить на электронный адрес info@antimon.gov.uz

Напомним, 3 апреля Шавкат Мирзиёев подписал еще один важный указ, нацеленный на поддержку экономики, предпринимателей в нынешних сложных условиях. Были снижены ставки некоторых налогов, отменены отдельные выплаты для представителей туристического и гостиничного бизнеса и т. д.

Вместе с тем будет расширен масштаб помощи предпринимателям из Фонда поддержки развития предпринимательской деятельности.

В настоящее время фонд компенсирует 8% расходов по кредитам предпринимателей, процентная ставка которых не превышает 24%.

Отныне государство будет компенсировать 12% расходов по кредитам с процентной ставкой до 28%.