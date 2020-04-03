Инвалиды и престарелые будут обеспечены продуктами в период карантина

Вместе с тем выплата пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи, срок которых истекает в марте-июне текущего года, автоматически продлевается с 6 месяцев на 1 год без необходимости обращения и предоставления документов.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В своем обращении к народу Узбекистана президент подчеркнул, что несмотря на трудности, необходимо продолжать работу, в полной мере соблюдая меры безопасности и правила санитарии.

Шавкат Мирзиёев сообщил о том, что подписал еще один важный указ, нацеленный на поддержку экономики, предпринимателей в нынешних сложных условиях.

"Как бы трудно это ни было и каких бы больших расходов бюджета оно ни потребовало, я решил принять дополнительные меры," - сказал президент.

Согласно указу:

Во-первых, предприниматели, занимающиеся туристической и гостиничной деятельностью, освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество до конца текущего года. Для них ставка социального налога снижается с нынешних 12 до 1 %. Данной льготой смогут воспользоваться свыше 1 тысячи субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма.

Во-вторых, приостанавливается начисление фиксированной суммы налога на доходы физических лиц и социального налога для индивидуальных предпринимателей, вынужденно приостановивших свою деятельность на период карантина. Эта льгота поможет почти 150 тысячам индивидуальных предпринимателей.

В-третьих, субъектам малого бизнеса, выручка которых сократилась на 50 % по сравнению с прошлым месяцем, предоставляется право отсрочки уплаты налогов с оборота, земельного налога, налога на имущество, социального и водного налогов до 1 октября текущего года. Главное, предприниматели не выходя из дома могут уведомить налоговое ведомство об использовании данной льготы.

В-четвертых, с 1 апреля 2020 года обязательное требование о внесении юридическими лицами предоплаты по газу и электроэнергии снижается с нынешних 100 до 30 %.

В-пятых, будет расширен масштаб помощи предпринимателям из Фонда поддержки развития предпринимательской деятельности.

В настоящее время фонд компенсирует 8 % расходов по кредитам предпринимателей, процентная ставка которых не превышает 24 %.

Отныне государство будет компенсировать 12 % расходов по кредитам с процентной ставкой до 28 %.

Для этого из фонда предпринимателям будет выделено дополнительно более 400 миллиардов сумов на покрытие процентов по кредитам на сумму 3 триллиона сумов. Также будет отменено ограничение на предоставление поручительства только одному проекту одного предпринимателя.

Предпринимателям с положительной кредитной историей фонд будет предоставлять поручительство в размере до 75 % от суммы кредита (в настоящее время – 50 %). Верхняя граница суммы поручительства будет увеличена с нынешних 8 миллиардов до 10 миллиардов сумов.

В-шестых, по кредитам на 12 триллионов сумов населения, индивидуальных предпринимателей и предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, будут продлены сроки выполнения кредитных обязательств.

Мирзиёев также подписал отдельное постановление по финансовой поддержке начинающих деятельность хлопково-текстильных кластеров, которые сегодня создают множество новых рабочих мест в селах. Согласно постановлению срок возврата кредитов, которые они получили в 2019 году на заготовку хлопка, продлевается до 1 октября.

В-седьмых, определяется ряд мер по поддержке населения, особенно его социально уязвимых категорий.

В частности, до конца этого года не будут взиматься таможенный сбор и акцизный налог при импорте таких основных потребительских товаров, как мука, растительное масло, мясная и молочная продукция, сахар, средства гигиены.

Вместе с тем выплата пособий семьям с детьми, по уходу за ребенком и материальной помощи, срок которых истекает в марте-июне текущего года, автоматически продлевается с 6 месяцев на 1 год без необходимости обращения и предоставления документов. Выплата этих пособий другим нуждающимся семьям также будет продолжена.

Благодаря этим мерам мы охватим еще более 120 тысяч малообеспеченных семей (в настоящее время – 600 тысяч).

В период карантина одинокие престарелые и лица с инвалидностью будут бесплатно обеспечиваться основными продуктами питания 18 видов и гигиеническими товарами.

В-восьмых, будет расширена поддержка тем видам деятельности, которые осуществляются на дому.

К примеру, в стране действуют свыше 28 тысяч ремесленников. В прошлом году им выделено 50 миллионов долларов, в рамках 12,5 тысячи проектов ремесленники подготовили более 75 тысяч новых учеников.

В этом году сфере будет выделено еще 50 миллионов долларов. Создаваемые условия – большая возможность для ремесленников.

Самое главное, подчеркнул президент, необходимо искать нестандартные решения на местах, сохранить объемы производства и рабочие места, продолжить работу предприятий.

Мирзиёев поручил руководителям секторов областей, районов и городов, ведомств экономического комплекса перейти на ручное управление, пересмотреть рабочие планы и методы работы исходя из данного критерия.

Глава государства выразил узбекистанцам поддержку, подчеркнув, что помимо медицинских мер нужно проявить высокую сознательность, железную дисциплину, терпение и ответственность.