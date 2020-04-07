14:18 07 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Блокнот для заметок

Банки будут предоставлять в ГНК информацию о своих клиентах

Jeshu John
Экономика
Получить короткую ссылку
33002
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200407/13867272/Banki-budut-predostavlyat-v-GNK-informatsiyu-o-svoikh-klientakh.html

Банк обязан сообщить в налоговый орган информацию об открытии (закрытии) счета или вклада (депозита), изменении реквизитов счета или вклада (депозита) любого юридического или физического лица.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Специалисты Центрального банка Узбекистана и Государственного налогового комитета совместно разработали проект постановления, который предусматривает передачу информации о банковских счетах в ГНК. Документ размещен для обсуждения на портале СОВАЗ.

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© Sputnik / Александр Кряжев
Банки в Узбекистане обязали сообщать о блокировке карт клиентов

Порядок устанавливает механизм электронного обмена информацией между ГНК, ЦБ и коммерческими банками. Он будет обеспечивать:

- своевременную постановку на учет объектов налогообложения, создание достоверной базы налогообложения;

- системное управление налоговыми рисками;

- формирование, передачу, принятие и использование информации об источниках поступлений и денежных потоках.

Согласно проекту, Центральный банк ежедневно предоставляет ГНК информацию в виде реестра юрлиц и индивидуальных предпринимателей по установленной форме.

Банк обязан сообщить в налоговый орган информацию об открытии (закрытии) счета или вклада (депозита), изменении реквизитов счета или вклада (депозита) любого юридического или физического лица в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события.

В течение трех дней с момента получения письменного запроса налогового органа банк обязан: 

- предоставить информацию о наличии счетов и вкладов (депозитов) клиента в банке;

- сообщить об остатках денежных средств на его счетах и вкладах (депозитах);

- предоставить выписки по операциям на счетах и по вкладам (депозитам).

Эксперт: что делать, если пропадают деньги с банковского счета >>

По запросу ГНК в течение трех дней должна быть представлена информация по обороту поступивших денежных средств на всех картах физлиц, в случае если в течение одного месяца объемы оборота превышают 30 млн сумов (в том числе и в эквиваленте в иностранной валюте), а также при числе транзакций P2P (с карты на карту физлиц) свыше 10 млн сумов. Эта информация передается по специальным защищенным каналам связи.

На основе полученной информации ГНК, используя автоматизированную систему бизнес-анализа Business Intellegence, осуществляет сегментацию налогоплательщиков по уровню рисков неуплаты налогов. Налоговые органы используют полученную информацию при налоговом администрировании, гарантируют ее конфиденциальность.

Теги:
проект, Узбекистан, Государственный налоговый комитет, Центральный банк Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Повседневная жизнь как искусство — 10 лучших кадров премии ZEISS
Подняться на Рейхстаг: теперь каждый может стать знаменосцем - виртуально
Стать знаменосцем и водрузить знамя на Рейхстаг теперь может каждый
Вирусная благотворительность
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться