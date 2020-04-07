Банки будут предоставлять в ГНК информацию о своих клиентах

Банк обязан сообщить в налоговый орган информацию об открытии (закрытии) счета или вклада (депозита), изменении реквизитов счета или вклада (депозита) любого юридического или физического лица.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Специалисты Центрального банка Узбекистана и Государственного налогового комитета совместно разработали проект постановления, который предусматривает передачу информации о банковских счетах в ГНК. Документ размещен для обсуждения на портале СОВАЗ.

Порядок устанавливает механизм электронного обмена информацией между ГНК, ЦБ и коммерческими банками. Он будет обеспечивать:

- своевременную постановку на учет объектов налогообложения, создание достоверной базы налогообложения;

- системное управление налоговыми рисками;

- формирование, передачу, принятие и использование информации об источниках поступлений и денежных потоках.

Согласно проекту, Центральный банк ежедневно предоставляет ГНК информацию в виде реестра юрлиц и индивидуальных предпринимателей по установленной форме.

Банк обязан сообщить в налоговый орган информацию об открытии (закрытии) счета или вклада (депозита), изменении реквизитов счета или вклада (депозита) любого юридического или физического лица в электронной форме в течение трех дней со дня соответствующего события.

В течение трех дней с момента получения письменного запроса налогового органа банк обязан:

- предоставить информацию о наличии счетов и вкладов (депозитов) клиента в банке;

- сообщить об остатках денежных средств на его счетах и вкладах (депозитах);

- предоставить выписки по операциям на счетах и по вкладам (депозитам).

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По запросу ГНК в течение трех дней должна быть представлена информация по обороту поступивших денежных средств на всех картах физлиц, в случае если в течение одного месяца объемы оборота превышают 30 млн сумов (в том числе и в эквиваленте в иностранной валюте), а также при числе транзакций P2P (с карты на карту физлиц) свыше 10 млн сумов. Эта информация передается по специальным защищенным каналам связи.

На основе полученной информации ГНК, используя автоматизированную систему бизнес-анализа Business Intellegence, осуществляет сегментацию налогоплательщиков по уровню рисков неуплаты налогов. Налоговые органы используют полученную информацию при налоговом администрировании, гарантируют ее конфиденциальность.