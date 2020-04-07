В Узбекистане вводится акцизный налог на табачные изделия

Табачная продукция (сигареты, сигариллы, сигары) и до этого облагалась акцизом, но это не распространялось на продукцию, в которой нет табака, но есть никотин.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. В Узбекистане с 1 июня 2020 года на импортируемые подогреваемые табачные изделия, курительные, жевательные, нюхательные, снюс, табак для кальяна, снюс без никотина, жидкости, содержащие никотин, вводится акцизный налог, информируют в Минюсте.

"Акциз за 1 килограмм табака составит 25 долларов", - говорится в сообщении.

Табачная продукция (сигареты, сигариллы, сигары) и до этого облагалась акцизом, но это не распространялось на продукцию, в которой нет табака, но есть никотин.

Ранее стало известно, что в Узбекистане акциз на алкоголь, бензин и газ не будет повышаться до конца года.

Акциз на алкоголь, бензин и газ в Узбекистане не будет повышаться >>

Действующие ставки акцизного налога на спирт, алкогольную продукцию, включая вина и пиво, а также акцизного налога при реализации конечному потребителю бензина, дизельного топлива и газа сохраняются до конца 2020 года.

В предыдущий раз ставки акцизного налога на производимую в республике алкогольную продукцию, спирт, пиво и табачные изделия повышались с 1 января 2017 года, в среднем — на 23%. Акцизы на импорт тогда не были изменены.