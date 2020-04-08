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Объявлен конкурс инновационных решений для смягчения последствий пандемии

pixabay
Экономика
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12110
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200408/13878942/Obyavlen-konkurs-innovatsionnykh-resheniy-dlya-smyagcheniya-posledstviy-pandemii.html

Цель конкурса - собрать базу идей и предложений, которые позволят минимизировать и смягчить последствия ожидаемого социально-экономического кризиса.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Торгово-промышленная палата Узбекистана и IT-park объявили онлайн конкурс для ученых и новаторов - "COVID-19 Challenge2020". На этой площадке разработчики могут также сотрудничать, объединяя знания, технологии, предпринимательские навыки, чтобы помочь тем людям, кого непосредственно коснулась пандемия.

Цель конкурса - собрать базу идей и предложений, которые позволят минимизировать и смягчить последствия ожидаемого социально-экономического кризиса. Ведь стабильная деятельность многих предприятий оказалась под угрозой из-за карантинных мер, принятых для противодействия COVID-19.

Организаторами конкурса выступили ПРООН в Узбекистане, IT Park, Союз молодежи и Академия молодежи при Министерстве инновационного развития совместно с Министерством занятости и трудовых отношений, Министерством здравоохранения, Торгово-промышленной палатой, Центром поддержки развития молодежного предпринимательства Узбекистана, Фондом "Цифровое доверие", Всемирным банком и ОБСЕ.

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В работе конкурса примут участие эксперты, которые помогут конкурсантам определиться с направлением деятельности и скооперироваться с другими участниками.

Конкурс будет проходить по 8 направлениям:

- Здравоохранение;
- Помощь уязвимым группам населения;
- Поддержка малого бизнеса и обеспечение занятости;
- Поддержка сообществ;
- Образование;
- Повышение осведомленности и модели поведения;
- Досуг;

После сбора заявок состоится обзор всех проектов. Наиболее успешные участники будут приглашены на онлайн-интервью.

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Лучшие проекты будут профинансированы в объеме до 10 000 долларов. Средства предоставлены партнерами для тестирования и дальнейшего внедрения предлагаемых технологических решений.

Напомним, третьего апреля Шавкат Мирзиёев подписал еще один указ, нацеленный на поддержку экономики, предпринимателей в нынешних сложных условиях. Документ предполагает значительные налоговые льготы и послабления для предпринимателей, пострадавших от введенных карантинных мер.

Теги:
Инновации, Конкурс, предприниматели, Торгово-промышленная палата Узбекистана



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