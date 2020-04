Налог на землю повысят для тех, кто оставит приусадебные участки без дела

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание, посвященное анализу результативности проводимой на местах работы по противодействию пандемии коронавируса, вопросам развития приусадебного хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечалось, что за последний месяц в страну возвращены 6 тысяч граждан 20 чартерными авиарейсами, еще 10 тысяч вернулись железнодорожным транспортом и через пограничные посты. Все они взяты на карантин и размещены в 160 объектах.