Налог на землю повысят для тех, кто оставит приусадебные участки без дела

Совету фермерских, дехканских хозяйств и владельцам приусадебных земель поручено совместно с хокимами соорудить артезианские колодцы в махаллях с затрудненным доступом к воде и повысить урожайность.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание, посвященное анализу результативности проводимой на местах работы по противодействию пандемии коронавируса, вопросам развития приусадебного хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Обсуждены вопросы обеспечения продовольственной безопасности и развития приусадебного хозяйства

Отмечалось, что за последний месяц в страну возвращены 6 тысяч граждан 20 чартерными авиарейсами, еще 10 тысяч вернулись железнодорожным транспортом и через пограничные посты. Все они взяты на карантин и размещены в 160 объектах.

Образован оперативный штаб, состоящий из опытных врачей и профессоров, которые проводят круглосуточное онлайн-консультирование по лечению заболевших. Приглашены вирусологи из Китая и Южной Кореи. С использованием технологий телемедицины осуществляется взаимодействие со специалистами России, Германии, Японии, Турции и других стран.

Мирзиёев отметил, что подавляющая часть населения трезво оценивает возникшую ситуацию, работает удаленно, строго следует рекомендациям врачей и требованиям карантина.

Готовность народа бороться с угрозой демонстрирует и тот факт, что за короткий срок граждане, государственные и негосударственные организации перевели в фонд "Милосердие и здоровье" более 50 млрд сумов.

В регионах дехкане и фермеры, дорожа каждым днем весны, начали сельскохозяйственные работы.

Производство на стратегических промышленных предприятиях, важных строительных объектах организуется в строгом соответствии с правилами карантина.

Пресс-служба президента Узбекистана Обсуждены вопросы обеспечения продовольственной безопасности и развития приусадебного хозяйства

Выразив соболезнования семьям скончавшихся от коронавируса, глава государства вновь призвал всех к осторожности: "Если вы почувствовали симптомы заболевания, незамедлительно обратитесь к врачам. Повторяю, прежде всего от нас самих зависит собственная безопасность, сохранение нашей семьи и близких от заболевания!"

Глава нашего государства отметил, что Узбекистан обладает большими резервами и возможностями для полного удовлетворения внутреннего спроса на продукты питания, повышения доходов и благосостояния населения.

Для этого необходимо с соблюдением карантинных мер продолжить посадку весенних культур: фермерам, кластерам и дехканам – на полях, а населению – на своих приусадебных участках. Иначе, и это вполне естественно, удерживать стабильные цены на внутреннем рынке будет затруднительно.

Организованы Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных участков Узбекистана и его региональные отделения. Налажена деятельность 244 предприятий "Томорка хизмати" по доставке населению семян и саженцев, оказанию соответствующих услуг. Из государственного бюджета выделено 350 миллиардов сумов на реализацию новых проектов на приусадебных землях, создан специальный фонд при Совете фермеров.

В целом, создана новая система по обеспечению населения материальными и финансовыми ресурсами.

В ходе видеоселекторного совещания поставлены дополнительные задачи по эффективному использованию этой системы, повышению производительности приусадебных участков.

Указано на необходимость широкого распространения опыта владельцев таких земель, которые получают высокий урожай и доход. К примеру, многие владельцы огородов в Асакинском, Алтынкульском, Наманганском, Уйчинском, Ангарском, Джаркурганском, Китабском, Тайлакском, Самаркандском, Янгиюльском, Зангиатинском, Алтыарыкском, Кувинском и других районах получают со своего участка 2-3 урожая в год, одна семья зарабатывает с 8-10 соток земли в среднем 50-60 миллионов, а некоторые – до 100 миллионов сумов.

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Однако такие показатели наблюдаются не везде. Остается незавершенной работа по посадке приусадебных земель в Самаркандской, Кашкадарьинской, Хорезмской, Бухарской, Сырдарьинской и Джизакской областях.

Ответственным лицам поручено взаимодействовать с владельцами этих земель и организовать посадку востребованных рынком культур на приусадебных участках.

Президент отметил, что с учетом сложной ситуации в этом году первостепенной задачей должно быть двух-трехразовая посадка культур и получение дополнительного урожая на всех приусадебных участках.

Важно и создание компактных теплиц. На приусадебных участках имеются такие сооружения легкой конструкции общей площадью 4 тысяч гектаров, в них можно выращивать 3 урожая в год.

Указано, что во многих районах этому вопросу не уделяется достаточного внимания. Подчеркнута необходимость создания в рамках программы "Каждая семья – предприниматель" теплиц площадью 1-1,5 соток в не менее чем 100 домах на территории каждого сектора.

Приусадебным участкам нужна вода. В прошлом году на местах были сооружены 233 скважины и улучшено водоснабжение более 4,5 тысячи домовладений.

В настоящее время в большинстве сел Джандарского, Шофирканского, Бахмальского, Фаришского, Гузарского, Чиракчинского, Нуратинского, Кушрабатского, Ургутского, Хавастского, Бекабадского, Язъяванского, Кушкупирского и других районов водоснабжение участков затруднено.

В связи с этим перед Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель поставлена задача совместно с хокимами соорудить артезианские колодцы в махаллях с затрудненным доступом к воде и повысить урожайность.

Хорошие результаты дает введение в оборот временно неиспользуемых сельскохозяйственных земель и обеспечение за счет этого занятости малообеспеченных семей. Так, в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях образован 31 кооператив, трудоустроены 1,6 тысячи безработных граждан. В целях финансовой поддержки деятельности кооперативов из фонда Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель выделено 50 миллиардов сумов.

На совещании даны поручения по внедрению данного опыта и в других регионах, снижению бедности и безработицы.

Безработным, вступившим в кооператив, из фонда Министерства занятости и трудовых отношений будет выделено в общей сложности 24 миллиарда сумов в виде субсидий на покрытие расходов, связанных с заготовкой продукции. Малообеспеченным и не имеющим кормильца семьям будут доставлены саженцы фруктовых деревьев, семена овощей и другие материальные ресурсы.

Уделено внимание вопросу поставки выращенной на приусадебных землях продукции на внутренний и внешний рынки.

В нынешнее сложное время оставлять приусадебные земли без дела и ничего на них не выращивать должно оцениваться как злоупотребление.

Подчеркнуто, что владельцы приусадебных земель, пользующиеся ими неэффективно, получат официальное предупреждение, а к тем, кто не будет выращивать культуры и после предупреждения, будет применяться повышенная ставка земельного налога. Ответственным руководителям поручено принять соответствующий документ. Даны указания по мониторингу состояния приусадебных земель при помощи дронов и реализации в разрезе каждого сектора необходимых мер по эффективному использованию участков.