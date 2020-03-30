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Хокимият: в Ташкенте не будет дефицита продовольствия

Sputnik
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (200)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13800218/Khokimiyat-v-Tashkente-ne-budet-defitsita-prodovolstviya.html

Хокимият уверяет ташкентцев, что в запасе достаточно продовольственной и сельскохозяйственной продукции и поставка данных продуктов на рынки и в магазины будет регулярной.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Несмотря на обстановку в столице Узбекистана, местный хокимият уверят жителей, что никакого дефицита продуктов не будет.

"Известно, что с 30 марта въезд и выезд, а также передвижение по Ташкенту разрешено только машинам со специальным разрешением. Но это не означает, что в город не будут завозить продукты питания и сельхозпродукцию", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Также хокимият заметил, что вчера во многих магазинах и на рынках города наблюдались очереди за сельхозпродукцией, что противоречит карантинным требованиям — так как создает скопления людей.

В свою очередь, хокимият уверяет ташкентцев, что в запасе достаточно продовольственной и сельскохозяйственной продукции и поставка данных продуктов на рынки и в магазины будет регулярной.

"Выходите на улицу только по необходимости, сохраняйте дистанцию с людьми, соблюдайте правила санитарии и гигиены, тем самым сохраняя свое здоровье и здоровье своих близких!",- заключили власти.

Напомним, количество заразившихся коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 144 человек. 

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

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Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина. За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (200)
Теги:
Карантин, коронавирус, Магазины, магазин, рынок, продукты, дефицит, Хокимият Ташкента, Хокимият, хокимият, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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