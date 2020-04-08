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В "Узатоме" рассказали о ходе строительства АЭС в период карантина

Минэнерго
Экономика
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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (64)
24110
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200408/13881210/V-Uzatome-rasskazali-o-khode-stroitelstva-AES-v-period-karantina.html

Агентство "Узатом" совместно с российскими коллегами продолжает работу на приоритетной площадке. Ситуация с опасной инфекцией на график проекта не отразилась.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Процесс подготовки к возведению первой в Центральной Азии атомной электростанции идет полным ходом без каких либо остановок, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе агентства "Узатом".

В ведомстве добавили, что на приоритетной площадке недалеко от озера Тузкан в Джизакской области продолжаются инженерные изыскания под технический проект.

"Также продолжается контрактные переговоры по согласованию условии основного контракта по сооружению АЭС в виде видеоконференцсвязи с нашими коллегами из "Росатома". Отклонений по графику нет", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, атомщики совместно с медицинскими и санитарно-эпидимиялогическими службами организуют ежедневные проверки работников на площадке и в местах их проживания. Рабочие полностью обеспечены масками и другими средствами защиты и предметами личной гигиены. На объекте развернут постоянный дежурный мендпункт.

Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев
Sputnik / Юрий Корсунцев
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Россия и Узбекистан в конце 2018 года договорились о реализации совместного проекта по возведению первой в ЦА атомной жлектростанции. В настоящее время ведутся изыскательные работы на потенциальной площадке. Специалисты учитывают множество параметров - географическое положение, близость и объемы водоема, сейсмическая активность и другие. По данным инженеров, реализуемый в Узбекистане проект обладает самыми передовыми технологиями, а конструкция блоков способна выдержать землетрясение силой до 9 баллов.

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На первом этапе запланирован ввод в эксплуатацию двух блоков мощностью по 1,2 ГВт. В будущем мощность станции может быть увеличена еще вдвое - до 4,8 ГВт.

Кроме того, для подготовки квалифицированного персонала для новой станции в Ташкенте открыт первый за пределами РФ филиал МИФИ, где уже обучаются первые 100 студентов-ядерщиков.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (64)
Теги:
атомная энергетика, коронавирус, АЭС, Россия, Узбекистан



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