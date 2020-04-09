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Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам обеспечения стабильной работы банковской системы

Мирзиёев рассказал, какие проекты должны поддерживать банки в первую очередь

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200409/13888509/Mirziev-poruchil-bankam-rasstavit-prioritety-v-portfele-proektov.html

Глава республики в четверг провел совещание в формате видеоконференции по вопросам обеспечения стабильной работы банковской системы в условиях пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 9 апреля озвучил меры, которые необходимо принять для того, чтобы в это сложное время банковская система оставалась финансовой опорой национальной экономики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

Центральный банк Республики Узбекистан
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Мирзиёев напомнил, что 19 марта и 3 апреля подписал указы, которые предусматривают множество льгот и преференций для поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства. В частности, срок уплаты процентов по кредитам физических и юридических лиц на общую сумму 19,5 триллиона сумов будет отсрочен до 1 октября.

"Конечно, это будет большим подспорьем для них во время карантина. Однако следует также учесть характерное для нынешних условий снижение объемов поступлений в финансово-кредитные организации", — говорится в публикации на сайте главы государства.

Президент поручил критически пересмотреть портфель проектов банков и заменить долгосрочные, реализация которых еще не началась, на новые, которые начнут давать результат уже в этом году. 

Мирзиёев рассказал, что в этом году намечено направить через Агробанк, Народный банк и Микрокредитбанк 4 триллионов сумов на финансирование программ обеспечения занятости. Кроме того, через Антикризисный фонд будет направлено 500 миллиардов сумов в Государственный фонд по поддержке предпринимательской деятельности.

Эти средства позволят реализовать множество новых проектов, главными из которых должны стать те, что поспособствуют укреплению продовольственной безопасности, развитию сельского хозяйства, здравоохранения, малого бизнеса и предпринимательства.

Работа товарно-сырьевой биржи
© Sputnik / Алексей Даничев
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"Учитывая, что аграрные работы продолжаются в условиях карантина, коммерческим банкам, закрепленным за соответствующими отраслями сельского хозяйства, следует расширить портфель проектов данного направления", — говорится в публикации.

На совещании президент также отметил целесообразность решений 24 банков, которые объявили кредитные каникулы для физических лиц. Такие шаги помогут укрепить доверие и уважение населения, отметил глава государства. По его мнению, было бы полезно и продление вкладов с истекшим сроком и объявление об этом в средствах массовой информации.

"После завершения карантина многим предприятиям потребуются значительное время и средства для восстановления деятельности. В связи с этим Центральному банку поручено обеспечить ассигнование через банки 30 триллионов сумов для пополнения оборотных средств производственных предприятий, чтобы они продолжали работать", — сообщается в публикации.

Президент заявил, что в случае необходимости следует наладить выдачу предприятиям кредитов и для выплаты заработной платы работникам.

Теги:
предпринимательство, предприниматели, предприниматель, Шавкат Мирзиёев, банки, банки, Экономика, Узбекистан



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